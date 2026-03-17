プロフィギュアスケーターでタレントの織田信成（38）が、6歳長女との“顔出し”親子ショットを披露し、反響を呼んでいる。

【映像】織田信成と6歳長女の“顔出し”2ショット

織田は2010年4月、中学校の同級生だった茉由と結婚。15歳の長男、13歳の次男、9歳の三男、6歳の長女と4人の子どもを育てている。Instagramでは、家族旅行で和歌山県を訪れる様子や、結婚記念日に妻の茉由とユニバーサル・スタジオ・ジャパンを満喫する姿など、家族との日常を発信してきた。

6歳長女との“顔出し”2ショットに反響

2026年3月16日の更新では、6歳長女との“顔出し”2ショットを披露。「週末は長男の中学卒業式と長女の卒園式でした。ここまで健康に大きく育ってくれた喜びなどいろんな感情が相まって涙涙涙。次は入学式×2！ランドセル背負ってる長女なんて泣くに決まってる」とつづった。

織田の投稿には、「おめでとうございます。泣いてる姿目に浮かびます」「娘さん、パパにそっくりねぇ〜」「娘さんのお着物、ステキでお似合いです。美人さん」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）