◆オープン戦 巨人３―２ヤクルト（１７日・東京ドーム）

開幕まで残り１０日となり野手の競争が激化している。

２月のキャンプ２軍だった育成選手の平山功太外野手が２軍から参加する形で２試合連続「１番・中堅」でスタメン出場し、２試合連続本塁打を放った。

左手骨折のリチャードに代わり１２日のソフトバンク戦（みずほペイペイ）から１軍に合流した増田陸内野手は、１５日の日本ハム戦（東京Ｄ）に「５番・一塁」で出場し３打数３安打。この日も「５番・一塁」で２安打を放った。

阿部監督は２月のキャンプイン時に「レギュラー白紙」、「全員にチャンスがある」と掲げ、１、２軍の全選手に可能性があると掲げてきた。「新しいジャイアンツを作る」と固定観念を持たず、フラットな目で見極めるとし、実際に２軍キャンプに足を運んで視察したこともあった。

今、その言葉に奮起して応えるかのように、２軍で黙々と出番に備えてきた選手たちが１軍の競争に新風を吹かせている。

この日は途中から増田陸が一塁から二塁。浦田が二塁から遊撃。門脇が遊撃から三塁に回り、捕手の岸田が一塁に入った。

捕手争いも大城、甲斐、小林、山瀬と大激戦。捕手併用でいった場合、岸田の一塁の可能性も十分ある。

新外国人のダルベックは一、三塁を守れる。三塁にはキャンプから体調の良さが光る坂本、石塚もいる。

外野にも育成選手の平山という新星が登場した。

良い意味で開幕メンバー、野手の布陣が見えてこない部分が多いのは、それだけ可能性があるということ。

阿部監督は、激しいチーム内競争について「蹴落とす競争をしている訳じゃない。高め合う競争をしている」とも話していた。

複数ポジション守れる選手も多く、柔軟に、さまざまな可能性を開幕直前まで見極めていく。（片岡 優帆）