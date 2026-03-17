お笑いコンビの銀シャリが１７日、都内で「銀シャリ単独ライブ２０２６『ベシャリの帝王 萬才銀次郎』」ＰＲ取材会を行った。

昨年は結成２０周年イヤーでロサンゼルス公演も成功させた。しゃべくり漫才の代表格となっているが、橋本直は「自分だとの戦いになってきている感じ。誰かと比べてたのがたぶん賞レースと思うけど、自分が満足できるかどうかをやらないといけない」と現在の立ち位置について分析した。

コンビ仲の良い２人だが、その秘訣（ひけつ）を問われると、鰻（うなぎ）和弘は「よくしゃべること。好きなことも似てるやつもありますし」と語ると、橋本も「老夫婦と一緒だと思う」と笑い飛ばした。

今年は、Ｍ―１グランプリ優勝から１０年の節目。当時は現在の“Ｍ―１ドリーム”のようなオファーが少なかったといい、「全然恵まれた時代じゃなかった」とポツリ。現在では、ドラマ出演に興味を持っており、ＮＨＫ連続テレビ小説「おむすび」（２４〜２５年）や「おコメの女」（２６年、テレビ朝日系）のようなコンビ名にちなんだ作品への出演に意欲を示す。橋本は「華やかな仕事がしたい。オファーがあれば、もちろん出る」。鰻も「出たいですよ」とアピールした。

同単独ライブは、５月２日の北海道公演を皮切りに全国１１都市１３公演で計１万３０００人を動員する予定。