人気コスプレイヤー・えなこが１７日までにＳＮＳを更新。１６日に最終回を迎えたフジテレビ系バラエティー「呼び出し先生タナカ」のオフショットをアップした。

自身のインスタグラムに「フジテレビ『呼び出し先生タナカ』おば科の生徒として４年間お世話になりました！」と書き出すと、続けて「東京湾岸がーるずの一員としても歌を出したりお台場冒険王に出たり、学校にお邪魔したり…本当に学生生活を送ったような思い出がたくさん出来た番組でした。こんなに素敵な番組に呼んでいただけて幸せでした。」と振り返った。

最後は「田中先生、長谷川先生、そして見てくれた視聴者の皆さん ４年間本当にありがとうございました」と共演者や視聴者に向けて感謝の言葉を記し、番組のオフショットをアップ。ＭＣのお笑いコンビ「アンガールズ」・田中卓志とアシスタントのお笑いコンビ「シソンヌ」・長谷川忍との３ショットを公開した。

この投稿に「えなこりん最終回さみしい えなこりんテレビで本格的に出た思い出の番組ですね」「お疲れ様でした 横川くんとのコントめっちゃ笑いました」「すごく面白かっただけに残念だけどたくさん楽しい思い出できて良かった」などのコメントが寄せられている。