【ひらがなクイズ】埋まると快感！ 空欄を埋める2文字は？ ヒントは水泳のあの種目
日常生活の中で何気なく使っている言葉の「響き」に意識を向けて、頭の体操を楽しんでみませんか？
今回は、人々が集まる機会を表す言葉からプールの種目まで、幅広いジャンルから言葉をそろえました。空欄を埋める2文字を当ててみましょう。
か□□せ
せ□□ぎ
□□ばれ
ヒント：水泳の種目の一つで、仰向けの状態で腕を回して泳ぐ方法を何と呼ぶ？
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▼解説
それぞれのキーワードに「およ」を当てはめると、次のようになります。
かおよせ（顔寄せ）
せおよぎ（背泳ぎ）
およばれ（お呼ばれ）
新しいプロジェクトの開始時などにメンバーが集う「顔寄せ（かおよせ）」、空を見上げながら水面を進む「背泳ぎ（せおよぎ）」、誰かの家や会合へ招待される「お呼ばれ（およばれ）」。
対面でのあいさつ、スポーツ、そして社交、全く異なる文脈の言葉たちが特定の2文字を介して一つにまとまりました。頭の体操になりましたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)
今回は、人々が集まる機会を表す言葉からプールの種目まで、幅広いジャンルから言葉をそろえました。空欄を埋める2文字を当ててみましょう。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。
か□□せ
せ□□ぎ
□□ばれ
ヒント：水泳の種目の一つで、仰向けの状態で腕を回して泳ぐ方法を何と呼ぶ？
↓
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正解：およ正解は「およ」でした。
▼解説
それぞれのキーワードに「およ」を当てはめると、次のようになります。
かおよせ（顔寄せ）
せおよぎ（背泳ぎ）
およばれ（お呼ばれ）
新しいプロジェクトの開始時などにメンバーが集う「顔寄せ（かおよせ）」、空を見上げながら水面を進む「背泳ぎ（せおよぎ）」、誰かの家や会合へ招待される「お呼ばれ（およばれ）」。
対面でのあいさつ、スポーツ、そして社交、全く異なる文脈の言葉たちが特定の2文字を介して一つにまとまりました。頭の体操になりましたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)