【無印良品週間】10％オフで狙いたい！ “無印歴30年以上”のマニアが選ぶ「隠れた名品」5選
無印良品メンバーを対象に、全品（※一部商品除く）10％オフになる「無印良品週間」。2026年春の無印良品週間は、3月20〜30日の期間で開催されることが発表されました。前回の無印良品週間はネットストアが稼働していなかったため、実店舗のみでの実施でしたが、今回は実店舗とネットストアでの開催となっています。
今回は、無印良品週間でお得にゲットしたい「隠れた名品」を厳選してご紹介します。
新商品として発売されたばかりなのが「チャック付き 調味料用小分け袋」30枚入り（税込199円）。1枚当たり約6.7円といううれしい価格のアイテムです。
上部にはしっかり閉じるチャック付きで、先端は簡単に手で切ることができます。上部が広く開くので、調味料を入れやすいのも特徴です。
注意点としては、完全密封ではないので内容物が漏れ出る可能性もあること。また、無印良品ネットストアでは、「調味料以外でのご利用はおすすめしておりません。また、飛行機への持ち込みについては避けてください」と説明されています。
小物などを分けて収納できる「ポリプロピレン スタンドじゃばらファイル」、A5用で3つのポケットが付いています（税込290円）。ファイルボックスなどに入れて仕分け用として使うのもいいですが、「ポリプロピレン スタンドじゃばらファイル」は自立してくれるので、そのままデスクなどに置いて使うこともできます。入れるものの量によって幅を調整できるので、スペースを効率的に使えますよ。
「ポリプロピレン スタンドじゃばらファイル」には、A4用のものや、同じA5用でも6ポケットのものもあるので用途に合わせて選べます。今回ご紹介しているA5用は、チェックしなければならない郵便物を入れたり、ふりかけなどを入れたりするのにもいいサイズ感です。
バッグインバッグは無印良品でも以前から販売されていますが、タテ型の「ナイロンメッシュバッグインバッグ」（税込1290円）は、タテに長い形状が大きな特徴です。全体で7つの収納ポケットが備わっており、整理整頓に非常に役立ちます。
近年利用者が増えているリュックは上部がデッドスペースになりがちですが、このアイテムを使うことでその空間を有効活用できます。一番大きなポケットにはA4サイズのノートやクリアファイルも収まり、収納力も抜群です。
無印良品はごみ箱の種類も豊富。無印良品の商品をそろえて利用しているご家庭も多いことでしょう。筆者が隠れた名品としておすすめしたいのが、「ポリプロピレンごみ箱・角型・ミニ」（税込690円）。サイズは約0.9Lなのでデスクの上に置いても邪魔にならないサイズ感です。
商品名はごみ箱ですが、ごみ箱以外としても幅広く利用できます。使い切りのトイレブラシや、メイク用のスポンジを入れたりするのにもちょうどいいサイズです。
デザインや仕様の変更はあるものの、長く無印良品で販売されているのがパスポートケースです。現在販売されているのは「ポリエステル パスポートケース クリアポケット付」（税込2290円）。商品名のとおり、クリアポケットが3枚付いてます。左側には、パスポートサイズのポケットが2つと、チケットも入るサイズの収納。右側には、カードポケットが5つと、A4サイズの用紙を3つ折りにして入れられるスペースもあります。
商品名は「パスポートケース」ですが、お薬手帳や診察券、処方された薬の説明書を入れたりするのにもぴったりです。
今回は、無印良品歴30年以上の筆者がおすすめする隠れた名品を厳選してご紹介しました。まだまだ隠れた名品が多い無印良品。ぜひ10％オフの無印良品週間で、自分に合うアイテムを探してみてくださいね。
(文:矢野 きくの（節約・家事・100円ショップガイド）)
今回は、無印良品週間でお得にゲットしたい「隠れた名品」を厳選してご紹介します。
新商品！「チャック付き 調味料用小分け袋」
新商品として発売されたばかりなのが「チャック付き 調味料用小分け袋」30枚入り（税込199円）。1枚当たり約6.7円といううれしい価格のアイテムです。
上部にはしっかり閉じるチャック付きで、先端は簡単に手で切ることができます。上部が広く開くので、調味料を入れやすいのも特徴です。
注意点としては、完全密封ではないので内容物が漏れ出る可能性もあること。また、無印良品ネットストアでは、「調味料以外でのご利用はおすすめしておりません。また、飛行機への持ち込みについては避けてください」と説明されています。
さまざまな用途に使える「ポリプロピレン スタンドじゃばらファイル」
小物などを分けて収納できる「ポリプロピレン スタンドじゃばらファイル」、A5用で3つのポケットが付いています（税込290円）。ファイルボックスなどに入れて仕分け用として使うのもいいですが、「ポリプロピレン スタンドじゃばらファイル」は自立してくれるので、そのままデスクなどに置いて使うこともできます。入れるものの量によって幅を調整できるので、スペースを効率的に使えますよ。
「ポリプロピレン スタンドじゃばらファイル」には、A4用のものや、同じA5用でも6ポケットのものもあるので用途に合わせて選べます。今回ご紹介しているA5用は、チェックしなければならない郵便物を入れたり、ふりかけなどを入れたりするのにもいいサイズ感です。
これ1つで整理整頓！「ナイロンメッシュバッグインバッグ（タテ型）」
バッグインバッグは無印良品でも以前から販売されていますが、タテ型の「ナイロンメッシュバッグインバッグ」（税込1290円）は、タテに長い形状が大きな特徴です。全体で7つの収納ポケットが備わっており、整理整頓に非常に役立ちます。
近年利用者が増えているリュックは上部がデッドスペースになりがちですが、このアイテムを使うことでその空間を有効活用できます。一番大きなポケットにはA4サイズのノートやクリアファイルも収まり、収納力も抜群です。
デスクの上にも！「ポリプロピレンごみ箱・角型・ミニ」
無印良品はごみ箱の種類も豊富。無印良品の商品をそろえて利用しているご家庭も多いことでしょう。筆者が隠れた名品としておすすめしたいのが、「ポリプロピレンごみ箱・角型・ミニ」（税込690円）。サイズは約0.9Lなのでデスクの上に置いても邪魔にならないサイズ感です。
商品名はごみ箱ですが、ごみ箱以外としても幅広く利用できます。使い切りのトイレブラシや、メイク用のスポンジを入れたりするのにもちょうどいいサイズです。
「ポリエステル パスポートケース クリアポケット付」
デザインや仕様の変更はあるものの、長く無印良品で販売されているのがパスポートケースです。現在販売されているのは「ポリエステル パスポートケース クリアポケット付」（税込2290円）。商品名のとおり、クリアポケットが3枚付いてます。左側には、パスポートサイズのポケットが2つと、チケットも入るサイズの収納。右側には、カードポケットが5つと、A4サイズの用紙を3つ折りにして入れられるスペースもあります。
商品名は「パスポートケース」ですが、お薬手帳や診察券、処方された薬の説明書を入れたりするのにもぴったりです。
今回は、無印良品歴30年以上の筆者がおすすめする隠れた名品を厳選してご紹介しました。まだまだ隠れた名品が多い無印良品。ぜひ10％オフの無印良品週間で、自分に合うアイテムを探してみてくださいね。
(文:矢野 きくの（節約・家事・100円ショップガイド）)