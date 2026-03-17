「素晴らしい色気」紗栄子、ビーチでのトレーニング姿を公開！ 「綺麗なウェスト」「でら素敵じゃん」
タレントで実業家の紗栄子さんは3月17日、自身のInstagramを更新。ビーチでのトレーニング姿を公開しました。
【写真】紗栄子、ビーチでストレッチ&トレーニング
ファンからは「やはり努力してらっしゃるのですね」「さえちゃんの美しさは努力の賜物ですね」「でら素敵じゃん」「綺麗なウェストです」「この動画何回も見れる」「素晴らしい色気」など、絶賛の声が多く寄せられています。
(文:五六七 八千代)
【写真】紗栄子、ビーチでストレッチ&トレーニング
「この動画何回も見れる」紗栄子さんは「撮影前にビーチで波の音を聴きながらストレッチとトレーニング」とつづり、1本の動画を投稿。海を望むウッドデッキにヨガマットを敷き、ストレッチや筋トレに取り組む様子が映されています。トレーニングウエアにしているオレンジ色のキャミソールは軽やかな素材で、風が裾を揺らすたび引き締まった腹筋をのぞかせます。
「絶賛撮影中」撮影前後の様子をたびたび発信している紗栄子さん。13日には「5/12発売の @otonasweet 絶賛撮影中」とつづり、11枚の写真と9本の動画を投稿しました。さまざまな衣装をまとった自身の姿やスタッフの様子が収められており、現場の雰囲気が伝わります。気になった人はぜひチェックしてみてください。
(文:五六七 八千代)