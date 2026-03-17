「本当にイライラする」「実力差は明らかだ」反撃も及ばず。４強敗退の中国女子に母国ファン苛立ち「言葉が出ない」【女子アジア杯】
現地３月17日、オーストラリアで開催されている女子アジアカップ準決勝で、前回王者の中国女子代表はオーストラリア女子代表と対戦した。
17分に先制点を奪われるも、26分にジャン・リンヤンがPKを沈めて同点に追いつく。タイスコアのまま迎えた後半、58分に一瞬の隙を突かれて追加点を献上。その後は反撃に出るも、このまま試合終了。１−２で敗れた。
中国はベスト４に進出しているため、来年の女子ワールドカップの出場権を確保しているが、母国ファンは試合結果に苛立ちを覚えているようだ。
試合を速報した中国メディア『直播吧』のコメント欄には、以下のようなコメントが寄せられている。
「本当に残念な試合だった」
「２失点目はGKが躊躇しすぎた」
「さようなら。また４年後に会おう」
「選手交代があまりにも遅すぎる」
「本当にイライラする試合だった」
「言葉が出ない」
「予想通りの結果だ」
「まったくもって最悪だ」
「我々は最善を尽くしたが、戦力差が大きすぎる」
「実力差は明らかだ」
「守備陣の改善が急務だよ」
連覇達成とはならなかった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長谷川唯のダブルピース、猶本光の決めカット、熊谷紗希のキラキラネイル...なでしこジャパンFIFA公式ポートレートギャラリー
17分に先制点を奪われるも、26分にジャン・リンヤンがPKを沈めて同点に追いつく。タイスコアのまま迎えた後半、58分に一瞬の隙を突かれて追加点を献上。その後は反撃に出るも、このまま試合終了。１−２で敗れた。
中国はベスト４に進出しているため、来年の女子ワールドカップの出場権を確保しているが、母国ファンは試合結果に苛立ちを覚えているようだ。
試合を速報した中国メディア『直播吧』のコメント欄には、以下のようなコメントが寄せられている。
「２失点目はGKが躊躇しすぎた」
「さようなら。また４年後に会おう」
「選手交代があまりにも遅すぎる」
「本当にイライラする試合だった」
「言葉が出ない」
「予想通りの結果だ」
「まったくもって最悪だ」
「我々は最善を尽くしたが、戦力差が大きすぎる」
「実力差は明らかだ」
「守備陣の改善が急務だよ」
連覇達成とはならなかった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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