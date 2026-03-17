「本当にイライラする」「実力差は明らかだ」反撃も及ばず。４強敗退の中国女子に母国ファン苛立ち「言葉が出ない」【女子アジア杯】

「本当にイライラする」「実力差は明らかだ」反撃も及ばず。４強敗退の中国女子に母国ファン苛立ち「言葉が出ない」【女子アジア杯】