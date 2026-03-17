松山千春、WBC敗戦の侍ジャパン・井端監督へ“一言” 「日本だってデカいの打てるんだぞみたいな形でいってしまったのが…」 敗因について私見述べる

松山千春、WBC敗戦の侍ジャパン・井端監督へ“一言” 「日本だってデカいの打てるんだぞみたいな形でいってしまったのが…」 敗因について私見述べる