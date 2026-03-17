「オープン戦、巨人３−２ヤクルト」（１７日、東京ドーム）

巨人・戸郷が先発し、５回５安打２失点で降板した。試合後、阿部監督は戸郷の投球について「実績のあるピッチャーだから。いいところもあったんですけど、物足りないな、というね。率直な感想はあります」と話し、合格点は与えなかった。

オープン戦２度目の登板に臨んだ戸郷は初回、１死走者なしでサンタナに初球の浮いた１４６キロを左中間スタンドに運ばれ先制点を奪われた。その後も２死後に安打と四球で一、二塁のパインチを招いたが後続を断ち最少失点で切り抜けた。二、三回は打者３人で片付けたが、四回はオスナ、橋本の連打から１死二、三塁とされ、赤羽の左犠飛で２点目を失った。

五回は先頭のモイセエフをフォークで、長岡を１４３キロのストレートで２者連続見逃し三振。続くサンタナに左翼線二塁打を浴びたが、古賀を中飛に打ち取った。

戸郷の物足りなさについては真っすぐのスピードのところかと問われると「そう思ったでしょ？だって」と報道陣に逆質問。「率直な感想を述べただけなんだけど。もっと状態は上がってほしいなというこっちの願いもあるし、それなりに試合は作れたんだけど、彼の持ってる力からしたらね、っていう物足りなさは感じましたけどね」と続けた。

戸郷は前回登板の１１日・ソフトバンク戦は２番手で３回を投げ５安打３失点だった。

阿部監督はこの日が戸郷にとって開幕前最後のオープン戦登板だったとし、「そういう意気込みでいってくれてたとは思うんだけど。明日以降に判断しようかなと思います、いろいろと」と今後についても含みを持たせた。