【モスプレミアムシアター トラベリン家の言い伝え】 開催期間：3月20日～5月6日 会場：モスプレミアム 桜木町クロスゲート店 料金：4,200円 ※peatixにて事前予約制 所要時間：90分

皆さん「モスバーガー」は好きですか？ 個人的には、あの特別なソースが大好きで若い頃は行くと2個くらい食べていたレベル。だけど今回は「美味しいハンバーガーを食べに行く」話ではない。実は、3月20日より、横浜にある「モスプレミアム桜木町クロスゲート店にて、特別なイベントが開催されるのだ。

その名も「モスプレミアムシアター トラベリン家の言い伝え」で、なんとレストランと謎解きが融合したものだという。今回はマスメディア向けの体験会ということで、数々のデスゲームを生き抜いた私が、その謎にチャレンジしていこう。

なお、今回は体験版ということで、フルシナリオではない。だから、実際のイベントとは少し違う部分もある かもしれない。だが、いずれにしろ謎解きイベントでストーリーや謎解きのネタバレはナンセンス。だから、その魅力的な導入部分を中心に、紹介していこうと思う。

幸せの場所でもあるモスバーガーで発生した謎とは？

え、僕が執事として働くの？

まずは桜木町に到着し、駅前の桜木町クロスゲートで会場となるモスバーガーを探す。幸い目立つところにあるので、すぐに見つかりはするのだが「ここは本当にモスバーガーなのか？」と思える外観と内観にびっくり。

これが「モスプレミアム」の実力か。

モスバーガーらしからぬ店内。「モスプレミアム」はグルメバーガーやアルコールを提供する、「モスバーガー」のワンランク上の店舗だそうだ

ファストフード店というよりは、完全にカフェレベルの店内

席に案内されると、机上にはゲームブックと、登場人物の相関図が置いてある。相関図は、軽く目を通すが、ゲームブックはステイした。スタート前に読むと、巻き込まれ感が下がるからね。

全員が登場するわけではないが（体験版だから？）、相関図はアタマに叩き込んでおこう

ワクワク感がたまらないゲームブック。早く開きたい！

そしてイベントがスタートすると、メイド長の「リルモス・ミドリ」さんから 「今日から皆さんは、このトラベリン家で執事とメイドとして働くことになりました」という衝撃の宣告が。

実は、この場所はトラベリン家という「バンズ（ハンバーガー用のパン）を生み出した名家の屋敷で、僕らは新規に雇用された執事とメイドという設定なのだ。ただハンバーガーを食べながら美食家探偵気取るつもりだった自分としては予定外の展開といえる。

だが、リルモスさんに指導されるまま、使用人らしい「お帰りなさいませ」という挨拶を練習していると、ちょっと、執事になった気になるから不思議。そうだ。ここはモスバーガーであって、モスバーガーではない。一種の「イマーシブシアター」なのだ。

そして、長女のトマリーナ嬢や、現当主であるバンズマルVI世様など登場人物が次々と現れ、ストーリーは進行していく。演者さんのアドリブ力も手伝って、徐々にこの世界観へと没入したころ、最後のピースとなる長男のレタルド様がご帰還。

「旅先ですごいレシピを見つけたんだ！ 肉と野菜をバンズで挟む……最高のアレだ！」 ……とは言うレタルド様。だが、なんと肝心のレシピを忘れてしまっていたのだ。だが幸い親友であるビック・パティが、そのレシピをレタルド様に残しておいてくれた。

だが問題は、そのレシピが「暗号」となっていること。つまり、この暗号で書かれたレシピこそが、テーブルに置かれていたゲームブックの正体なのだ。

……というわけで、僕ら新米執事＆メイドは、この暗号を解読して「幻のハンバーガー」を復活させるミッションに挑むことになる。さあ、無事に暗号を解いてハンバーガーを食べられるか、チャレンジしていこうじゃないか。

強制的に執事として召喚。お嬢様の面倒をみたい気もする

演者たちのリアルな演技が見もの

しれっとレシピを忘れる長男レタルド様

トマリーナ嬢は自由奔放。「みんなちゃんと仕事してねー」とか発言も面白い！

謎解きの末にたどり着いた「答え」とは……

ということで、いよいよ謎解きが開始。ここではネタバレを避けるため、問題などは書けないが、オープンにされている2問目の謎解き画像のみ掲載しておこう。

2問目の謎イメージ画像。さあ、皆さんはこの謎が解けるか！

プレイヤーは、このようなヒントを元にハンバーガーのレシピを見つけていくのだが、ポイントは周囲と協力していいこと。だから、同じテーブルにいるほかのプレイヤーに話を聞くこともできる。

実際、僕も2問目で分からなかったことを隣の女性に教えていただいた。また、悩んでいれば演者さんたちが各テーブルを回り、いろいろとヒントをくれる。もちろん、各キャラクターになりきって、アドリブで会話してくれるので、メッチャ楽しい。

例えば、レタルド様から「解けそうかな？」と聞かれたので、答えを伝えると「素晴らしい！ 君はだいぶ勤勉的だね」と言われた。問題は、雇われの身として応対が敬語になってしまうことくらいだろう（笑）

とはいえ、このあたりは、体験版だからという可能性もあるので、同じかどうかは保証できない。でも、周囲との協力プレーは楽しく、もの凄く盛り上がっているテーブルもあった。

そうこうしているうちに、体験バージョンはストーリーをショートカットし、謎の答えとなるメニューを注文させていただいた。

今回はフリーで注文できたので、チリバーガーをオーダー。サラダやドリンクとともに、美味しくいただいた。通常のバーガーより大きく感じたのは、モスプレミアムだからか、それとも謎を解いて得たバーガーだからか。いずれにせよ、これらのフードもついているので、4,200円はかなりお得な価格設定だと思う。

バンズマルVI世様やレタルド様たちが、ヒントをくれたりするぞ

お嬢様自らが、ドリンクをサーブしてくれる！

……と思ったらメイド長もハンバーガーを！

今回いただいたサラダ。なんでも、領地でとれた新鮮な野菜らしいぞ！

ハンバーガーも本格的で、まるで専門店のようだ

なぜモスで「謎解き」なのかを熱く語る仕掛人たち

なお、今回の体験会では、このプロジェクトを仕掛けたメンバーからの熱いメッセージがあったので紹介しよう。

まず、モスフードサービスの川口さんからは「飲食店は単に食事を提供する場所から、そこでしか味わえない体験を提供する場所への進化が求められている」と説明し、その過程で「食×エンターテインメントの融合」を模索するに至ったとのこと。

たしかに、今はどこでも美味しいものは食べられるので、「店舗体験の価値向上」が重要なのは理解できる。だが、なぜ「謎解き？」という疑問は残るだろう。川口氏によれば、「謎を解き明かしていくプロセスを通じて、モスバーガーのバンズや食材といった商品のこだわりを、お客様に「自然な形で理解・納得していただこう」という思いがあるとのことだ。

ナルホド、たしかに1問目などは、そのアプローチで僕の意識は変えられたかもしれない。

また、セガ エックスディーの伊藤氏によれば、「リアルな体験」の価値が高まっている中で「小売業界でも物を売るだけでなく体験を通じた「リテールテインメント」という考え方が必要」と語った。

さらに伊藤氏は、ただのコラボでは終わらせないため、エンターテインメントと食が切り離された「謎解きレストラン」ではなく、「真に融合された食とエンターテインメントの体験」を作ってきました」と胸を張る。

そしてセガ エックスディーの藤川氏によれば、この体験を「受動的なエンターテインメント」ではなく「参加型」にすることで、「皆様自身が物語の一員となり、謎を乗り越えることでモスの魅力にたどり着く」そして「体験後に思わず周りの方に伝えたくなる設計」にしたという。

たしかに、ただ横で演者たちのエンターテインメントを見るのではなく、自分たちの頭を使って、正解（つまりハンバーガー）を勝ち取るという達成感が、このイベントの醍醐味だと言えるだろう。

株式会社モスフードサービス 新規飲食事業本部 新規飲食事業部 新規飲食グループ グループリーダー 川口直哉氏

株式会社セガ エックスディー 取締役 執行役員COO 伊藤 真人氏

株式会社セガ エックスディー 執行役員付COO補佐 藤川 雄司氏

謎解きファンなら満足すること間違いなし！

というわけで、モスプレミアムシアターを先行体験したわけだが、久しぶりに本気で楽しめるイベントだった。謎解き自体、難しいかどうかと聞かれれば、挑戦する人の洞察力や知識で変わるとしか言いようがない。でも、ちゃんとヒントを注意深く見ていけば、きっと答えは見つかるはずだ。たぶん、バラエティ番組で、出演者と一緒に謎解きするのが好きな人なら、たまらない内容だと思う。

今回のイベントは3月20日から5月6日という、春休みとゴールデンウィークを中心に開催されるので、単独で挑戦するもよし、カップルで挑戦するもよし、家族で挑戦するもよしという、スケジュール。

川口氏によれば、将来的には他のモス店舗への展開も視野に入れているとのことだが、割と準備も大変そうだし、ネタバレに出会う確率も増える。だから、今回の体験を逃す手はない！

五感と脳と胃袋をフル回転させて、「新しい食の体験」をしてみてくれ。

【イベント概要】

名称：モスプレミアムシアター トラベリン家の言い伝え

開催期間：3月20日～5月6日

料金：4,200円（1人あたり/税込） ※事前予約制

定員：1公演あたり最大16名

所要時間：約90分

開催場所：モスプレミアム 桜木町クロスゲート店

参加方法：以下のチケット購入ページより確認可能

・3月20日 ～ 4月15日 開催分

・4月17日 ～ 5月6日 開催分