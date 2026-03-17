【県立病院局の人事異動一覧】令和8年鹿児島県人事異動名簿2026
鹿児島県人事異動一覧【県立病院局】▼県立姶良病院長に 畑 幸宏 県立姶良病院副院長兼地域医療連携室長が、 ▼県立北薩病院長 兼 小児科部長 兼 地域医療連携室長 兼 医療安全管理室長 兼 総合診療科部長に 水流 尚志 県立北薩病院副院長 兼 地域医療連携室長が就きます。
鹿児島県はこの春の人事異動と機構改革を発表しました。県職員はこの春、1894人が異動し、149人が退職、257人が新たに採用されます。
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県立病院局の部次長級の異動です。▼県立病院局次長兼県立病院課長に 川嵜 国博 保健福祉部保健医療福祉課長が就きます。 ▼知事部局への出向が 下野 弘樹 県立病院局次長兼県立病院課長です。
そのほか課長級、課長補佐級、係長級、一般職員の名簿は画像で掲載しています。
人事異動は２０２６年４月１日付けです。
※名簿の画像はタップやクリックで拡大できます。※「NEWS DIG」「MBC NEWS」以外でご覧の方は関連リンクからご確認いただけます。 鹿児島県立病院局 人事異動名簿 部次長級、課長級、課長補佐級、係長級、一般職員新規採用職員 名簿再任用退職者
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