鹿児島県人事異動一覧【県立病院局】

鹿児島県はこの春の人事異動と機構改革を発表しました。県職員はこの春、1894人が異動し、149人が退職、257人が新たに採用されます。

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県立病院局の部次長級の異動です。

▼県立病院局次長兼県立病院課長に

川嵜 国博 保健福祉部保健医療福祉課長が就きます。

▼知事部局への出向が

下野 弘樹 県立病院局次長兼県立病院課長です。

▼県立姶良病院長に

畑 幸宏 県立姶良病院副院長兼地域医療連携室長が、

▼県立北薩病院長 兼 小児科部長 兼 地域医療連携室長 兼 医療安全管理室長 兼

総合診療科部長に

水流 尚志 県立北薩病院副院長 兼 地域医療連携室長が就きます。

そのほか課長級、課長補佐級、係長級、一般職員の名簿は画像で掲載しています。

人事異動は２０２６年４月１日付けです。

※名簿の画像はタップやクリックで拡大できます。

※「NEWS DIG」「MBC NEWS」以外でご覧の方は関連リンクからご確認いただけます。

鹿児島県立病院局 人事異動名簿 部次長級、課長級、課長補佐級、係長級、一般職員新規採用職員 名簿再任用退職者

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