お笑いコンビ「アンガールズ」の田中卓志（50）が17日放送のフジテレビ「ホンネ喫茶 永田町」（後7・00）に出演し、タレント議員についての疑問をぶっちゃける場面があった。

番組には政界から自民党の細野豪志、大空幸星両衆院議員や中道改革連合の小川淳也代表、渡辺周前衆院議員、日本維新の会の吉村洋文代表、参政党の神谷宗幣代表が出演。本音を語り合う中で、田中はタレントに立候補を要請する際の基準について質問をぶつけた。

「タレントが急に選ばれて出馬することあるじゃないですか。政治の番組や情報番組で政治についてしゃべってる人が出る分にはまあいいかと思うんですけど…急に？そんな賢いイメージない人が急に選ばれて出てるみたいな時、たまにあって」と疑問を口に。「その後に“これから勉強します”みたいなこと言って、それって有権者をバカにしてんじゃないかなと僕は思って」と話した。

自身がその立場で出馬要請されたと考えると「怖いもん」と本音を明かし、「勉強させてもらって、ちょっと知ってからでいいですか、みたいなことをやるのが政治家になる人がやるべきことじゃないかなと思う」と私見も。

MCの加藤浩次は「仕事のバランスを見て今だったらやるかもな。仕事だいぶ減ってきたけど知名度あるぜ、みたいな。そういうことなのかな」と政党側の思惑を推測していた。