W杯予選突破を目指す女子日本代表の最終戦…アルゼンチン代表に大量リードで前半終了

トルコ・イスタンブールで開催されている「FIBA女子バスケットボールワールドカップ2026 予選トーナメント」で女子日本代表（FIBAランキング11位）がアルゼンチン代表（同27位）と対戦。前半を40－16で終えた。

ともに1勝3敗で並ぶアルゼンチン戦のスターターには、15日に初白星を挙げたカナダ戦と同じく、渡嘉敷来夢、髙田真希、田中こころ、平下愛佳、東藤なな子が名を連ねた。前戦をケガで欠場していた町田はこの日もベンチスタートとはなったものの、ユニフォーム姿を見せている。

予選突破にはこの試合の勝利と、次戦でオーストラリアがカナダに勝利することが条件となる。

日本のオフェンスは田中こころのショットで幕を開けると、東藤、平下、今野の長距離砲が決まり一気に主導権を握る。平均身長、最高身長ともに上回りインサイドでも優位に立つ日本は、リバウンドも確実に積み上げ23－7で最初の10分間を終えた。

続く第2クォーターでも日本の勢いが継続。渡嘉敷がインサイドでファールを稼ぐと、馬瓜ステファニーのスティールから速攻の形が生まれるなど、リードを拡大させていく。その後は得点が止まる我慢の時間を迎えるも、ディフェンスでも粘りを見せ24点リードで前半を終えた。







日本は平下が8得点4リバウンド、今野が7得点、渡嘉敷が6得点を記録している。

■試合速報



日本代表 40－16 アルゼンチン代表



JPN｜23｜17｜｜｜＝40



ARG｜ 7｜ 9｜｜｜＝16

【動画】インサイドで躍動を見せる渡嘉敷が巧みに決める