9mm Parabellum Bullet、自主企画『カオスの百年 vol.22』開催 チケット会員先行受付中
9mm Parabellum Bulletが、『9mm Parabellum Bullet presents「カオスの百年 vol.22」』を9月6日に昭和女子大学人見記念講堂にて開催する。
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同公演の開催で、昭和女子大学人見記念講堂でのライブは、2021年1月19日、20日のTHE BACK HORNとの企画ライブ『荒吐20th SPECIAL -鰰の叫ぶ声-』以来約5年ぶりとなる。また、ワンマンライブとしては、2017年7月2日の『9mm Parabellum Bullet “TOUR OF BABEL II”』以来約9年ぶりだ。このほか人見記念講堂では、2019年9月9日に凛として時雨を迎えての対バン企画『6番勝負』などスペシャルなライブが行われてきた。
なお同公演のチケットは、3月24日23時59分まで9mm MOBILE会員先行を受付中だ。
また、9mm Parabellum Bulletは香川 festhalleでの『SANUKI ROCK COLOSSEUM 2026』や東京 Zepp DiverCity (TOKYO)での『TOTALFAT presents「UTAGE MATSURI PARTY」』などイベントに出演予定だ。
（文＝リアルサウンド編集部）