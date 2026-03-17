3月17日の「踊る！さんま御殿!!」にて「部活でスゴかった有名人」を放送。“シン・山の神”と注目された青山学院大学陸上競技部の黒田朝日や侍ジャパンの宮城大弥（オリックス・バファローズ）の妹でタレントの宮城弥生らが登場し、部活にまつわるさまざまなエピソードを語った。

今年の3月に青学を卒業後、実業団に所属することが決定している黒田は、「最後かもしれない」という青学の特徴である緑と白のジャージ姿で登場。高校時代、通学の電車に乗るため日々駅まで猛ダッシュしていたというエピソードや、箱根駅伝後に自分が映っているレースを見て「これはすごいなと思って泣きそうになります」という自画自賛トークでスタジオを盛り上げた。

元バドミントン部の宮城は、「すごく貧乏だったので道具が買えなかった」と、安物のラケットでも試合に勝てるような努力や工夫を重ねたそう。さんまから「笑われたでしょ」と心配されると、「笑われましたね。でもその分、その子たちに勝ってきたので」と、貧乏ゆえに培われた負けず嫌いな一面をのぞかせる。そして、宮城の兄・侍ジャパンの宮城大弥（オリックス・バファローズ）にもまた、革のグローブが買えずビニール製のグローブを使っていたという苦労が。これにさんまは「それで今は日本代表!?」とビックリ。しかし、“新品で硬い革のグローブを電子レンジで柔らかくする”という情報を知った父親が、よかれと思って息子のグローブを皿に入れて電子レンジでチン。ビニール製のため当然溶けてしまい、皿には手形だけが残るという悲惨な結末に。宮城は「グローブを抱いて寝るぐらいすごく大事にしていたので、ずっとめちゃめちゃ泣いてたんです」と当時の兄の様子を語っていた。