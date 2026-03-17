ＷＢＣの侍ジャパンに選出された宮城大弥投手（２４）＝オリックス＝の妹で、タレントの宮城弥生（２０）が１７日、日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」に出演。部活の思い出を語った。

沖縄出身でバドミントン部だった宮城。「昔すごい、お家が貧乏だったので。ガスも止まったり、お湯が出ないとか、すごい貧乏で」と切り出し、「お兄ちゃんも最初、革のグローブ買えなかったので、最初、ビニールの、７００円ぐらいのおもちゃの（グローブを使ってた）。野球始めた小さいころ…」と明かした。

これには司会の明石家さんまも「うっそお？！」と驚きを隠せず。「それでやってて、今、プロで、日本代表…すごっ！」と感嘆した。

宮城は兄が、ビニールのグローブを大事にしていたが、ある日、父親が、革のグローブは電子レンジで温めると柔らかくなると聞き、「お父さんがチンしちゃって…それで、（レンジの）お皿に手形が残って…溶けちゃって…」と話すと、さんまは「それは、ウソでしょう」と苦笑。宮城は本当だとし、「（お兄ちゃんは）めちゃめちゃ泣いてたんです。（それ以降は）学校にあるグローブを借りて…」と続けていた。