女子プロゴルファーの小祝さくら（ニトリ）と男子プロゴルファーの桂川有人（国際スポーツ振興協会）が結婚していたことが、１７日までに分かった。２０２４年シーズンのオフに入籍。プライベートに関する事柄であるため、公表を控えていた。

ともに１９９８年生まれの２７歳で、プロレス観戦が共通の趣味。そろってゴルフ界を代表する穏やかな人柄で知られている。多くのファンに愛されている、お似合いの２人だ。

小祝は日本ツアーで通算１２勝を挙げている。昨年７月に左手首を痛め、残りのツアーを全休。今季開幕戦のダイキンオーキッドレディスで、約７か月ぶりに実戦復帰を果たした。桂川は日本、欧州ツアーを合わせて２勝。２４年途中から欧州を主戦場にしている。

◆小祝 さくら（こいわい・さくら）１９９８年４月１５日、北海道・北広島市生まれ。２７歳。８歳でゴルフを始める。飛鳥未来高卒業後の２０１７年、プロテストに一発合格。１９年のサマンサタバサレディースで初勝利。昨季は７月の明治安田レディスを制し、７年連続優勝。故障により出場はシーズン半分の１８試合にとどまるも、メルセデスランキングは１４位。趣味は音楽、ライブ、食べること。１５８センチ。

◆桂川 有人（かつらがわ・ゆうと）１９９８年１０月９日、愛知・清須市生まれ。２７歳。シングルプレーヤーだった祖父の勧めで４歳からゴルフを始める。通信制のルネサンス豊田高に進み、フィリピン・マニラに３年間のゴルフ留学。日大で２０１８年の日本学生選手権優勝。２０年にプロ転向し、２２年にＩＳＰＳハンダ欧州・日本トーナメントでツアー初優勝。２４年のＩＳＰＳハンダ欧州・日本トーナメントで２勝目。１６７センチ。