侍ジャパンとしてＷＢＣに参加していた日本ハムの伊藤大海投手（２８）が１７日、ＤｅＮＡ戦が行われたエスコンでチームに合流。選手、スタッフ、関係者らから拍手で迎えられた。

ＷＢＣ準々決勝ベネズエラ戦で、逆転３ランを被弾。無念の敗退となり１６日に帰国したばかりで、この日は休養予定だったが「体調のことも含めて、今日は動いた方がいいかなと。考えるよりは、動いた方がいいかなというのはありました」と説明した。

逆転弾を許したことで、ＳＮＳなどで誹謗（ひぼう）中傷も受けたが「こういう結果になった以上、誰かしらこういう立場になっていたと思うので、それが僕で良かったかなとは思いますけど」と受け止めた。その上で「野球がしたい。野球の悔しさは野球でしか晴らせないかなというのはあるので」と語った。

新庄監督からは敗戦直後にＤＭをもらい、この日も直接対話した。内定している開幕投手を含めた会話の内容は「言えないですね」。それでも、開幕投手への気持ちを確認されると「もちろん、それも踏まえて今日動いたって感じです」と伊藤。痛恨の体験にも立ち止まることなく、１０日後に迫る開幕へ向かっていく。