9mm Parabellum Bullet、＜カオスの百年 vol.22＞は昭和女子大学人見記念講堂で開催
9mm Parabellum Bulletが、9月6日(日)に昭和女子大学人見記念講堂にて＜9mm Parabellum Bullet presents 「カオスの百年 vol.22」＞を開催する。
昭和女子大学人見記念講堂でのライブは2021年1月に行なわれたTHE BACK HORNとの企画ライブ＜荒吐20th SPECIAL -鰰の叫ぶ声-＞以来約5年ぶり、ワンマンライブとしては2017年7月開催のた＜9mm Parabellum Bullet “TOUR OF BABEL II”＞以来約9年ぶりとなる。また、このほかに2019年9月に凛として時雨を迎えての対バン企画＜6番勝負＞といったスペシャルなライブが行われてきた。
2026年初の＜カオスの百年＞となる本公演へ注目が集まるところだ。チケット受付は9mm MOBILE会員先行（抽選）がスタート。
■＜9mm Parabellum Bullet presents「カオスの百年 vol.22」＞
2026年9月6日(日)昭和女子大学人見記念講堂
開場 16:30 / 開演 17:30
チケット料金：\6,900
チケット受付：
＜9mm MOBILE会員先行＞
＊抽選先行
受付期間：3/17(火) 21:30〜3/24(火) 23:59
受付URL： https://9mm-m.com/smt/
◾️イベント出演情報
2026年
3月21日(土)[香川] festhalle
＜SANUKI ROCK COLOSSEUM 2026＞
https://www.duke.co.jp/src/
4月4日(土)[東京] Zepp DiverCity (TOKYO)
＜TOTALFAT presents「UTAGE MATSURI PARTY」＞
4月11日（土）、12（日）[岐阜] 岐阜市文化センター
＜cinema staff presents OOPARTS 2026＞
詳細：https://ooparts.gifu.jp
4月16日（木）[山形] ミュージック昭和セッション
BRAHMAN＜tour viraha 2026＞
4月17日（金）、18日（土）、19日（日）[群馬] メガネのイタガキ文化ホール伊勢崎
＜I ROCKS 2026 stand by LACCO TOWER＞
詳細：https://irocks.jp/IROCKS2026/
4月25日（土）、26日（日）[宮城] 国営みちのく杜の湖畔公園 北地区 エコキャンプみちのく
＜ARABAKI ROCK FEST.26＞
詳細：https://arabaki.com/
6月5日(金)[東京] SHIBUYA CLUB QUATTRO
＜Our Delight＞
w / Ivy to Fraudulent Game
6月7日(日)[神奈川] ぴあアリーナMM
＜FLOW THE FESTIVAL 2026＞
https://www.flow-official.jp/cam/flowthefestival2026/
6月12日(金)[神奈川] F.A.D YOKOHAMA
F.A.D30周年シリーズ＜9mm Parabellum Bullet ONEMAN LIVE＞
6月28日(日)[東京] spotfiy O-EAST / duo MUSIC EXCHANGE
＜All Our Tomorrows ̶ Curated by cinema staff＞
7月25日(土)、26日(日)[神奈川] 横浜赤レンガ倉庫 野外特設会場
＜MURO FESTIVAL 2026＞
出演日は後日発表。
https://murofes.com/
関連リンク
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