brainchild’sが、3月25日（水）発売ニューシングル「LUCKY DAY」の表題曲ミュージックビデオを公開した。

本作MVは熱いライブシーンを中心に、メンバーの素顔なども収録した内容になっている。バンドにとって“7期。”の軌跡と到達点を凝縮した作品からの楽曲ということでチェックしてほしい。。

ニューシングル「LUCKY DAY」のDisc-1（CD）には、＜brainchild’s TOUR 2025 THE MEMORIAL＞で初披露され大きな反響を呼んだ表題曲「LUCKY DAY」をはじめ、先行シングル「On Time」、そしてライブのオープニングを飾ったインストゥルメンタル「EGOとREAL」を収録。〈さぁ最高の門出さ〉〈ありがとう〉というフレーズが印象的な「LUCKY DAY」は、“門出”“感謝”“愛”をテーマにした祝福のアンセムとして、新たな一歩を踏み出すすべての人に寄り添う一曲となっている。

Disc-2（CD）には、brainchild’s “7期。”の集大成となった同ツアーから、東京公演およびファイナル仙台公演の模様を厳選収録したLIVE音源10曲を収録。会場を包んだ熱狂とグルーヴを何度でも追体験できる内容だ。

さらにDisc-3（Blu-ray）には、ツアーの舞台裏に迫るドキュメンタリー映像に加え、臨場感あふれるLIVE映像4曲、そして「LUCKY DAY」ミュージックビデオも収録。音楽、映像、物語のすべてでbrainchild’sの現在地を体感できる、充実の映像作品となっている。

◾️ニューシングル「LUCKY DAY」

2026年3月25日（水）リリース ・通常盤：BVCL-1497〜1499 \7,700（税込）

予約：https://VA.lnk.to/894HWP 収録内容 ＜Disc-1（CD）＞

LUCKY DAY

EGOとREAL

On Time

LUCKY DAY -Instrumental-

On Time -Instrumental- ＜Disc-2（CD）＞

Rolling Rola (Live at Rensa in 2025)

TWILIGHT (Live at Rensa in 2025)

Blow (Live at Rensa in 2025)

Big statue ver.2 (Live at EX THEATER ROPPONGI in 2025)

恋の踏み絵 (Live at Rensa in 2025)

クチナシの花 (Live at Rensa in 2025)

STAY ALIVE (Live at Rensa in 2025)

On Time (Live at EX THEATER ROPPONGI in 2025)

Better Day to Get Away (Live at EX THEATER ROPPONGI in 2025)

Phase 2 (Encore at Rensa in 2025) ＜Disc-3（Blu-ray）＞

brainchild’s TOUR 2025 THE MEMORIAL

-a memorial story of the “7th.” term, blending live performance and documentary- Including

SPECIAL FETURES LIVE PERFORMANCE at RENSA

・Phase 2

・春という暴力

・On Time

・Better Day to Get Away LUCKY DAY MUSIC VIDEO 【対象商品】

2026年3月25日発売 brainchild’s「LUCKY DAY」

品番：BVCL-1497〜1499 価格：￥7,700(税込)

ご予約はこちら：https://VA.lnk.to/894HWP 【対象店舗/特典内容】

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