宮城大弥の妹が「踊る！さんま御殿!!」に出演

野球日本代表「侍ジャパン」は14日（日本時間15日）、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝でベネズエラと対戦し、5-8で敗退した。今大会で2試合に登板した宮城大弥投手（オリックス）の妹で、女優の宮城弥生が17日に放送された日本テレビ系「踊る！さんま御殿!!」に出演し、兄の仰天エピソードを明かした。

番組に出演した妹の弥生は学生時代、バドミントン部に所属。「おうちが貧乏だった」といい、当時を振り返り「バドミントン部の道具がなかなか買えなかった」と苦労を打ち明けた中、話題は兄の野球道具へ。司会の明石家さんまが「お兄ちゃんもそう？」と振ると、「お兄ちゃんもやっぱり革のグローブが買えなかったので。最初はビニールの、700円くらいの」と野球を始めた頃のエピソードを明かした。

さらに「グローブも革だと硬いので、柔らかくするために電子レンジに入れて柔らかくするんですけど、グローブがビニールだったので……」と明かすと、明石家さんまが「チンしちゃったの？」と絶句した。

「チンしちゃって、ほんとにお皿に手形が残って溶けちゃったんです」と話すと、スタジオは大爆笑。さんまは「それは嘘でしょ！」と突っ込んだ。兄の様子について「めちゃめちゃ泣いてたんですよその時。ずっとグローブを抱いて寝るくらいすっごい大事にしてたものだったので」と振り返った。

侍ジャパンの一員としてWBCを戦った24歳左腕の意外な話に、明石家さんまも「それでやってて今プロで日本代表？ すごぉ」と仰天していた。



（THE ANSWER編集部）