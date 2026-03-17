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4.Quints
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8.BIRTH
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10.Mist
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13.HATE
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15.Baku
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(Cherish¡ÁBOYS BE SUSPICIOUS¡ÁERRORs¡Á404¡Áa:FANTASIA)
17.the WORLD
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19.Jubilee
EN1.Ìë±ã-¥µ¥Ð¥È-:ALTER
EN2.Can you do it?
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4/11 (ÅÚ)ÀÅ²¬¡¦LIVE ROXY SHIZUOKA¡¡16:30 / 17:00
4/12 (Æü) µþÅÔ¡¦FANJ¡¡16:30 / 17:00
4/18 (ÅÚ)²¬»³¡¦CRAZYMAMA KINGDOM¡¡16:30 / 17:00
4/19 (Æü) ¹Åç¡¦LIVE VANQUISH¡¡16:30 / 17:00
4/22 (¿å) ËÌ³¤Æ»¡¦»¥ËÚ¥Ú¥Ë¡¼¥ì¡¼¥ó24¡¡16:30 / 17:00
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5/3 (Æü) Ê¡²¬¡¦DRUM Be-1¡¡16:30 / 17:00
5/4 (·î¡¦½Ë) ÂçÊ¬¡¦DRUM Be-0¡¡16:30 / 17:00
5/6 (¿å¡¦½Ë) °¦É²¡¦¾¾»³WstudioRED¡¡16:30 / 17:00
5/9 (ÅÚ) Âçºå¡¦GORILLA HALL OSAKA¡¡16:30 / 17:00
5/16 (ÅÚ)Ê¼¸Ë¡¦¿À¸ÍHarbor Studio¡¡16:30 / 17:00
5/17 (Æü)´ôÉì¡¦club-G¡¡16:30 / 17:00
5/23 (ÅÚ) Åìµþ¡¦Ë½§PIT¡¡16:00 / 17:00
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