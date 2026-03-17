プロ野球オープン戦で好投

野球日本代表「侍ジャパン」はワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝でベネズエラに敗れ、ベスト8敗退となった。代表だった佐藤輝明（阪神）らがプロ野球オープン戦に出場し、再始動となった。そんな中、オープン戦で好投した2投手に「WBCで見たかった」などの声が上がっている。

17日のロッテ―阪神戦では、阪神の才木浩人が好投。5回を投げ2安打1失点、6奪三振で順調な仕上がりをアピールした。

また、14日に行われたロッテ―西武戦では西武の平良海馬が4回2安打無失点。平良は侍ジャパンに選出されていたものの、左ふくらはぎの肉離れのため出場辞退していた。

2人ともリーグを代表する投手。特に平良は中継ぎ、抑えの経験を持ち、侍ジャパンに不足していた本職のリリーフ投手として、チームの助けになっていた可能性があった。ネット上のファンからは「WBCで見たかったな」「中継ぎ出来る石井と平良と松井がいなかったのが効いたんかな」「いれば違ったんだろうけど、怪我は仕方ない」「平良この時期に156キロ出してるからWBC出てたら普通に抑えれたと思う」「才木はWBCに選ばれても良かったんじゃないかな」などの声が上がっていた。



（THE ANSWER編集部）