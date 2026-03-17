『葬送のフリーレン』の好きなキャラクターランキング！ 2位は「ヒンメル」、圧倒的1位は？
『週刊少年サンデー』（小学館）で連載中の山田鐘人氏とアベツカサ氏による人気漫画『葬送のフリーレン』は、1000年以上生きるエルフの主人公・フリーレンが人を知るための旅に出るファンタジー作品。2026年1月からテレビアニメの第2期が日本テレビ系で放送中です。
All About ニュース編集部は2月9〜11日の期間、全国10〜60代の男女300人を対象に『葬送のフリーレン』に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から、『葬送のフリーレン』の好きなキャラクターランキングを紹介します！
【8位までの全ランキング結果を見る】
2位は、10年間フリーレンと冒険をともにし、魔王を倒した伝説のパーティーの勇者・ヒンメル。自称イケメンのナルシストですが、仲間思いで困った人を見ると助けずにはいられない性格の持ち主で、フリーレンにとっても「人間」を知ろうとするきっかけとなった大きな存在です。
回答者からは「イケメンで優しくて、性格もかっこよくて惚れてしまうぐらい素敵なキャラクターだから」（20代女性／東京都）、「決して報われることはないと知りながら、最後までフリーレンを愛していたこと」（30代女性／兵庫県）、「勇者としての強さ以上に、困っている人を決して見捨てない優しさと、一瞬の出会いすら大切にする信念があるから」（30代女性／北海道）、「彼が残した言葉や行動が、死後もなお世界を救い続け、仲間の心を動かし続けるからです」（40代男性／宮城県）などの声がありました。
1位は、1000年以上生きるエルフで、ヒンメルたちと共に勇者パーティーとして魔王を倒した魔法使い・フリーレン。歴史上最も多くの魔族を葬り去り、“葬送のフリーレン”の異名を持つ圧倒的な実力を持つ魔法使いでありながら、朝起きるのが苦手でずぼら、ドライな性格。ヒンメルの死をきっかけに“人間を知る”旅を始めます。
回答者からは、「静かな優しさと長い時間を生きた者ならではの孤独や成長が丁寧に描かれていて心に響くから」（30代男性／埼玉県）、「やっぱりなんと言っても可愛い。そして強い。黒い部分もたまに見えるが、優しさもある。見れば見るほど虜になる感覚」（30代男性／千葉県）、「長い時間を生きる中で人の心を少しずつ理解していく姿に深く惹かれたからです」（30代女性／愛知県）、「千年以上生きているエルフという浮世離れした存在でありながら、どこか抜けていて人間味のある性格が大好きです」（20代その他／大阪府）などのコメントが寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:福島 ゆき)
All About ニュース編集部は2月9〜11日の期間、全国10〜60代の男女300人を対象に『葬送のフリーレン』に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から、『葬送のフリーレン』の好きなキャラクターランキングを紹介します！
2位：ヒンメル／80票
2位は、10年間フリーレンと冒険をともにし、魔王を倒した伝説のパーティーの勇者・ヒンメル。自称イケメンのナルシストですが、仲間思いで困った人を見ると助けずにはいられない性格の持ち主で、フリーレンにとっても「人間」を知ろうとするきっかけとなった大きな存在です。
回答者からは「イケメンで優しくて、性格もかっこよくて惚れてしまうぐらい素敵なキャラクターだから」（20代女性／東京都）、「決して報われることはないと知りながら、最後までフリーレンを愛していたこと」（30代女性／兵庫県）、「勇者としての強さ以上に、困っている人を決して見捨てない優しさと、一瞬の出会いすら大切にする信念があるから」（30代女性／北海道）、「彼が残した言葉や行動が、死後もなお世界を救い続け、仲間の心を動かし続けるからです」（40代男性／宮城県）などの声がありました。
1位：フリーレン／164票
1位は、1000年以上生きるエルフで、ヒンメルたちと共に勇者パーティーとして魔王を倒した魔法使い・フリーレン。歴史上最も多くの魔族を葬り去り、“葬送のフリーレン”の異名を持つ圧倒的な実力を持つ魔法使いでありながら、朝起きるのが苦手でずぼら、ドライな性格。ヒンメルの死をきっかけに“人間を知る”旅を始めます。
回答者からは、「静かな優しさと長い時間を生きた者ならではの孤独や成長が丁寧に描かれていて心に響くから」（30代男性／埼玉県）、「やっぱりなんと言っても可愛い。そして強い。黒い部分もたまに見えるが、優しさもある。見れば見るほど虜になる感覚」（30代男性／千葉県）、「長い時間を生きる中で人の心を少しずつ理解していく姿に深く惹かれたからです」（30代女性／愛知県）、「千年以上生きているエルフという浮世離れした存在でありながら、どこか抜けていて人間味のある性格が大好きです」（20代その他／大阪府）などのコメントが寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:福島 ゆき)