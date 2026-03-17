「眼福すぎる」板野友美＆山本舞香、仲良しショットに反響！ 「舞ちゃん元気そうで良かったです！」
タレントの板野友美さんは3月16日、自身のInstagramを更新。俳優の山本舞香さんとのツーショットを披露しました。
【写真】板野友美＆山本舞香のツーショット
1枚目は顔を寄せ合う仲良しショット。2〜5枚目のソファに座った全身ショットは、ショートパンツからすらりと伸びる美脚が際立っています。
ファンからは、「素晴らしい女性たち」「2人ともめっちゃ可愛いすぎる！」「舞ちゃん元気そうで良かったです！」「美しいお二人に癒やされますね」「8枚目笑顔が素敵」「美女2人」「眼福すぎる」と、絶賛の声が集まりました。
(文:中村 凪)
【写真】板野友美＆山本舞香のツーショット
「美しいお二人に癒やされますね」板野さんは「MAQUIA 山本舞香ちゃんと美活について語ってます どの2人がすき？」とつづり、10枚の写真を投稿。美容誌『MAQUIA』（集英社）の公式Webサイト「MAQUIA ONLINE」に俳優の山本舞香さんと登場した際のオフショットなどです。オフホワイトのリラックス感漂うルームウエアを着用し、双子のようなコーディネートを披露しています。
ファンからは、「素晴らしい女性たち」「2人ともめっちゃ可愛いすぎる！」「舞ちゃん元気そうで良かったです！」「美しいお二人に癒やされますね」「8枚目笑顔が素敵」「美女2人」「眼福すぎる」と、絶賛の声が集まりました。
前田敦子さんとのスペシャルライブも公開10日には「RMKの人気ファンデを紹介したよ！」と、俳優の前田敦子さんとのスペシャルライブを公開していた板野さん。コメントでは、「敦友ツーショットに歓喜」「可愛いすぎます」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)