33歳、独身、彼氏なし。思い描いた未来が少しずつ遠ざかる日々。人生を見つめ直す中で揺れる心情を丁寧に描いた等身大の物語【書評】

33歳、独身、彼氏なし。思い描いた未来が少しずつ遠ざかる日々。人生を見つめ直す中で揺れる心情を丁寧に描いた等身大の物語【書評】