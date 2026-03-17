◆プロボクシング ▽世界スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）４団体統一タイトルマッチ１２回戦 統一王者・井上尚弥―ＷＢＡ＆ＷＢＣ＆ＷＢＯ同級１位・中谷潤人（５月２日、東京ドーム）

元世界３階級制覇王者でＷＢＡ・ＷＢＣ・ＷＢＯ世界スーパーバンタム級１位の中谷潤人（Ｍ・Ｔ）が１７日、米ロサンゼルスでの合宿へ向けて羽田空港から出発した。５月２日に東京ドームで行われる同級４団体統一王者・井上尚弥（大橋）との世紀の一戦へ向け、約１か月間、スパーリングなどの実戦練習を重ねていく。「今まで以上に（尚弥戦を）イメージしている」という中谷は、「完璧に仕上げていきたい」と力強く語った。

決戦まであと４６日。中谷は渡米を前に「いよいよ実戦練習に入る。より濃い時間を過ごすので、完璧に仕上げていきたい」と力強く語った。ロスでは約１か月間、ルディ・エルナンデス・トレーナーのもとでスパーリングを中心とした実戦練習を積む。「今できないことに取り組むより、できることを伸ばして、完成度を上げていければ」と武器に磨きをかけるつもりだ。

“モンスター攻略法”については「リングに上がってみないと分からない部分は多い」と明言を避けたが「今まで以上に（尚弥戦を）イメージしている」という。２月下旬から沖縄で走り込み合宿を行い、国内で１６ラウンドのスパーリングを重ねてきた。「いろんな引き出しを出せるよう準備している」とうなずいた。

１５日には、エルナンデス門下生の盟友アンソニー・オラスクアガ（２７）＝米国、帝拳＝がＷＢＯフライ級王座の５度目の防衛に成功。「次はジュントの番だよ、と伝えてくれた。いいバトンをもらった」と刺激を受けた。今月上旬には、１５歳で単身渡米して以来、自宅に住まわせてもらうなど「おじいちゃん」と慕ってきたエルナンデス氏の父・ロドルフォさんが９３歳で死去。「温かく、フレンドリーに接してくれた。いい報告ができるように頑張りたい」。天国の恩人に勝利を捧げることも、モチベーションとなっている。

ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）での侍ジャパンのプレーも励みになった。カブス・鈴木誠也外野手とは同じマネジメント会社に所属しており「アクシデント（右膝負傷）があったので心配だった」と気遣いながらも、「結果はつきものだが、プロセスで人を感動させたり心を動かせるかが重要。多くの人の心が動かされた試合が多かった。僕も刺激をもらった」と世紀の一戦に臨む自身の思いを重ねた。最強王者と、心を揺さぶる闘いを見せる。（勝田 成紀）