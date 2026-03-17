新潟限定ルルルン登場♡稲穂の香りに包まれる贅沢フェイスマスク

大人気フェイスマスクブランド・ルルルンから、地域限定シリーズ「旅するルルルン」の新作として新潟限定アイテムが登場。日本一の米どころ・新潟の恵みをぎゅっと詰め込んだフェイスマスクは、うるおいとハリに満ちた肌へ導いてくれます。甘くみずみずしい稲穂の香りに包まれながら、毎日のスキンケアをちょっぴり特別な時間にしてくれるアイテムです♡

お米の恵みでうるおい肌へ

新潟ルルルン（そよぐ稲穂の香り）



価格：1,980円（税込）

新潟県産のお米エキスを配合し、うまみと粘りを持つお米の力でふっくらとした肌へ。さらにコメセラミドが水分をしっかりキープし、うるおいに満ちたツヤ肌へ導きます。

毎日使うことで、しっとりとした健やかな肌を実感できます。

内容量：7枚入×5袋

(*保湿成分 コメエキス、グルコシルセラミド)

ルルルン新作「しあわせの香り」登場♡心と肌をいたわる限定フェイスマスク

植物の力で整う透明感

新潟の清らかな水で育ったハス花エキスを配合。短い期間しか咲かない貴重な花の力が、肌のキメを整え、内側※から輝くような透明感を引き出します。

さらにフィチン酸が古い角質によるくすみにアプローチし、なめらかで明るい印象へ。

(*整肌成分 ハス花エキス)

(*ハリ・ツヤ成分 フィチン酸 ※角質層のこと)

毎日使いたくなる密着シート

美容成分をたっぷり含んだ「うるおいたっぷり貯水槽」を、「肌への浸透※サポート層」で包み込んだ新シートを採用。

ふっくら極厚なのに肌にしっかり密着し、ストレスフリーな使い心地を実現しました。毎日のケアに取り入れやすく、じっくりとうるおいを届けます。

発売日：3月下旬以降、順次発売

販売場所：新潟県内お土産屋／ドン・キホーテ系列店舗／PLAZAにて

※角質層まで

旅気分で美肌ケアを♡

新潟の自然と歴史が育んだお米の力を感じられる「新潟ルルルン」。旅する気分を味わいながら、毎日のスキンケアでうるおいとハリをチャージできます♡

自分へのご褒美にはもちろん、お土産にもぴったり。心地よい香りとともに、贅沢なスキンケアタイムを楽しんでみてください♪