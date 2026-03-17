＜ありえない旦那？＞「仕事に集中したいから」妻のLINE通知はOFF。でも他人からは通知ON！？
世間話から緊急時の連絡まで大活躍してくれるメッセージアプリ。通知をONにしていれば、いち早く連絡を確認できるので便利ですよね。しかし、通知をOFFにしているケースもあるようで……。
『旦那が仕事に集中したいからって、私からのメッセージ通知をOFFにしているらしい。でも他の友だちや会社関係からの通知はONにしているんだって。妻からの通知をOFFにするってありえなくない？』
旦那にOFFにされるって…単に連絡しすぎでは？
『連絡したいことはいろいろあるよ。それに私、気になったらすぐ連絡しないと気が済まないから……』
投稿者さんの話によると、たとえば「旅行の予約をしたか」「飼い犬の具合が悪い」「子どもの入学式について」といった話を連絡しているのだそう。おそらく急ぎの連絡も急ぎでない連絡もごちゃまぜになっていそうですね。
『どれも急ぎじゃなさそうだけど、仕事そっちのけで返事しなくてもいいかも。帰宅後でよくない？』
『仕事に支障が出るほど連絡するからOFFにされるんだよ。返信が来てから次の話題を送るっていうことを徹底したら通知OFFになんてされないよ』
ママたちからは、メッセージを送る頻度が多すぎるため通知をOFFにされるのではないかといった声が寄せられました。通知の設定にもよりますが、仕事中にあまりにも頻繁に通知がくるとたしかに困りそうですよね。通知音を鳴らす、振動にしているといった状態だと、周囲にも心配されてしまうかもしれません。投稿者さんの“思い立ったらすぐに聞きたい・確認したい”という気持ちもわからなくはありません。しかし、急ぎでない用事は旦那さんが帰宅してからにするか、通知OFFにされていても気にしないかのどちらかを選ぶしかなさそうですね。
通知OFFでもいいのでは？至急の連絡は電話で
『うちは家族全員通知OFFにしているよ。共有しておきたいけど返信不要、もしくは返信が数時間後でも問題のない内容にしていて、至急の連絡は電話。着信があった場合はすぐに折り返すが暗黙の了解になっている。旦那さんは仕事中だからさ、投稿者さんは伝えたいことを伝えたら一旦それで満足しようよ』
大事なことでも大事なことでなくても、その場で送らないと忘れてしまうタイプの人は珍しくないですよね。そこでメッセージは送るけれども返信はいつでもいい、投稿者さんもそのように考えてみてはいかがでしょう。急を要する連絡の場合は電話をかける。旦那さんには着信通知を確認したら必ずすぐに折り返しの電話をしてもらうとしておけば、万が一の場合でも安心ですよね。そのうえで、返信を急がない質問だけメッセージで送っておけばいいのではないでしょうか。
解決できる夫婦のすれ違い。通知の受け取り方は人それぞれ
旦那さんから自分のメッセージアプリの通知をOFFにされているという今回のテーマ。通知がどれだけ届いても平気な人もいれば、アプリのアイコンに通知マークがついているだけで不安になる人もいると聞きます。旦那さんにとっては、投稿者さんからの通知が多かったためOFFにしたかったのでしょう。許容範囲は人それぞれですから。旦那さん側にとくに悪意があるからではなさそうですし、仕事だから仕方がないと考えていいかもしれませんね。
どうしても納得がいかないようであれば、メッセージの回数を減らせば通知ONにしてもらえるのかを確認してみてはいかがでしょう。もしくは、返信はすぐでなくていいからメッセージは送らせてねと伝えてもいいかもしれません。一方的にならず、怒りに任せず、夫婦で意思疎通をしっかり行うことが解決への道かもしれませんよ。