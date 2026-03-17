◇プロ野球 オープン戦 巨人 3-2 ヤクルト(17日、東京ドーム)

巨人はヤクルトに終盤の逆転打で勝利しました。

先発した戸郷翔征投手は初回の立ち上がり、ヤクルトの2番・サンタナ選手に初球146キロの直球を捉えられ、左中間スタンドへのソロHRを被弾。先制点を許します。

2回と3回は打者3人ずつで切り抜けた戸郷投手。4回は先頭から連打を浴びるなど1アウト2、3塁のピンチを招きましたが、犠牲フライの1点のみでこの回を終えました。

戸郷投手は5回まで投げきり、73球を投げて5被安打、3奪三振、与四死球2、2失点。先発の役目を果たしました。

一方の打線はヤクルト先発・松本健吾投手をなかなか打ち崩せず。そんな中迎えた5回、平山功太選手がレフトスタンドへの2試合連続ホームラン。今季育成3年目、22歳の新星がデビューから2試合連発でアピールしました。

さらに1点ビハインドの8回裏、先頭の岸田行倫選手がヒットで出塁。後続も続き1アウト満塁のチャンスを作ります。

この場面でこの試合ノーヒットだった大城卓三選手がライトへのツーベースを放ち、ランナー2人が生還。巨人が終盤に試合をひっくり返し、逆転勝利を収めました。