MAISONdesにLiSAが“入居”！ナナホシ管弦楽団との新曲「Ash＆Ember feat. LiSA, ナナホシ管弦楽団」が3月18日配信リリース決定！

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「ヨワネハキ feat. 和ぬか, asmi」「トウキョウ・シャンディ・ランデヴ feat. 花譜, ツミキ」など、SNSを中心に記録的なバイラルヒットを生み出し、累計ストリーミング数6億回を突破している、どこかに存在する架空のアパート“MAISONdes”。

このたびMAISONdesに、今年4月にソロ・デビュー15周年イヤーを迎えるアーティスト・LiSAが新たに“入居”し、新曲「Ash＆Ember feat. LiSA, ナナホシ管弦楽団」が、2026年3月18日に配信リリースされることが決定した。

本楽曲は、「おねがいダーリン」「抜錨」などで知られるボカロP・ナナホシ管弦楽団が楽曲制作を手がけ、LiSAが歌唱を担当した一曲。確かな表現力と存在感を放つLiSAの歌声と、ナナホシ管弦楽団によるエモーショナルかつ力強いサウンドが重なり合い、MAISONdesならではの新たな“部屋”が描き出されている。

「Ash＆Ember」は、心がふさがってしまいそうな瞬間にそっと寄り添い、静かに背中を押してくれるような一曲となっている。

LiSAという強烈な存在感を放つ新たな住人を迎え、またひとつ新しい景色を見せるMAISONdes。ナナホシ管弦楽団とともに生み出された「Ash＆Ember」が、リスナーそれぞれの日々にどのように響くのか、ぜひ配信リリースを楽しみにしてほしい。

●配信情報

「Ash＆Ember feat. LiSA, ナナホシ管弦楽団」

歌：LiSA

作詞：ナナホシ管弦楽団

作曲：岩見 陸

3月18日配信開始

配信リンクはこちら

https://orcd.co/ash-and-ember

MAISONdes : Complete Collection（全曲入りプレイリスト）

https://maisondes.lnk.to/CompleteAY

＜MAISONdes プロフィール＞



MAISONdes(メゾン・デ)は、「今最もSNSで使われる音楽」を生み出している架空のアパート。楽曲毎に部屋が割り振られ、部屋毎に歌い手と作り手を変えて、「六畳半ポップス」というポップミュージックを生み出している。地球かもしれないし、宇宙かもしれない。未来かもしれないし、過去かもしれない。決まっているのは、部屋のサイズが六畳半なことだけ。この場所、今の時代でしか生まれない歌い手と作り手のコラボレーションによって、それぞれの部屋の歌を発表している。それぞれの部屋に、それぞれの物語と歌があり、きっと、あなたが「自分の物語」だと感じる部屋が、ひとつはある。このアパートは、「あなたの歌」が見つかる場所。

＜ナナホシ管弦楽団 プロフィール＞



古き良きギターロックとアニメソングのキャッチーさを主軸に据えた『ナードロック』を得意とする、滋賀県出身のボカロP。 七変化のように幅広いジャンルの楽曲を手がけながら、SymaGとのユニット「カロンズベカラズ」の活動や様々なアーティストへの楽曲提供などを精力的に行なっている。 代表曲に「おねがいダーリン」「シル・ヴ・プレジデント（楽曲提供）」「抜錨」などがある。

関連リンク

MAISONdesオフィシャルサイト

https://www.maisondes-6half.com/

LiSAオフィシャルサイト

http://www.lxixsxa.com/

ナナホシ管弦楽団公式X

https://x.com/sosite_iwamikun