本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模



3/17（火）



EUR/USD

1.1500（14.0億ユーロ）

1.1550（7.60億ユーロ）

1.1600（22.0億ユーロ）

1.1625（9.69億ユーロ）

1.1650（23.0億ユーロ）



USD/JPY

158.40（8.20億ドル）

158.50（6.49億ドル）



GBP/USD

特段の設定なし



ユーロドルは1.1500と1.1600、1.1650などに大規模設定あり

ドル円は158.40と158.50に中規模の設定あり

ポンドドルは本日はなし、あす（3/18）に1.3300に大規模設定あり

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