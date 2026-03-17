本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模
本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模
3/17（火）
EUR/USD
1.1500（14.0億ユーロ）
1.1550（7.60億ユーロ）
1.1600（22.0億ユーロ）
1.1625（9.69億ユーロ）
1.1650（23.0億ユーロ）
USD/JPY
158.40（8.20億ドル）
158.50（6.49億ドル）
GBP/USD
特段の設定なし
ユーロドルは1.1500と1.1600、1.1650などに大規模設定あり
ドル円は158.40と158.50に中規模の設定あり
ポンドドルは本日はなし、あす（3/18）に1.3300に大規模設定あり
3/17（火）
EUR/USD
1.1500（14.0億ユーロ）
1.1550（7.60億ユーロ）
1.1600（22.0億ユーロ）
1.1625（9.69億ユーロ）
1.1650（23.0億ユーロ）
USD/JPY
158.40（8.20億ドル）
158.50（6.49億ドル）
GBP/USD
特段の設定なし
ユーロドルは1.1500と1.1600、1.1650などに大規模設定あり
ドル円は158.40と158.50に中規模の設定あり
ポンドドルは本日はなし、あす（3/18）に1.3300に大規模設定あり