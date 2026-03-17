■これまでのあらすじ

妊娠中に迎えた誕生日、妻はレストランを予約しようとするが夫は「うちの家族呼んで家でパーティーしよう」と言い出した。「俺たちで準備する」と夫は言っていたのに、結局、妻がほとんど用意することに。この仲の良すぎる義家族に、妻は振り回されることになるのだった。



「俺たちで準備する」「片付けは全部俺がやる」そう言ったのは夫です。でも、蓋を開けてみれば、全部私がやることになっていました。

どうして自分の誕生日に一番疲れることをさせられているのでしょう？しかも、誰からも祝われることなく…。そのくせ、夫は義妹にはハイブランド品を誕生日にプレゼントしていました。私にはプレゼントなんてなかったのに。なんだかモヤモヤします。気を取り直して買い物に出かけて帰ってくれば、またしても義家族が家に集まっていて!?私、妊婦なんですけど!? なんでこうなるのよ〜〜〜！

※この漫画は実話を元に編集しています

イラスト:茅野（イラスト監修：インクルーズ）、プロット:日野光里(フィクション・スタジオ)