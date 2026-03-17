妹にはハイブランドポーチ、でも妻には誕プレなし！ 無神経な夫に文句を言っても…【仲良し義実家に荒らされた家 Vol.2】
■これまでのあらすじ
妊娠中に迎えた誕生日、妻はレストランを予約しようとするが夫は「うちの家族呼んで家でパーティーしよう」と言い出した。「俺たちで準備する」と夫は言っていたのに、結局、妻がほとんど用意することに。この仲の良すぎる義家族に、妻は振り回されることになるのだった。
妊娠中に迎えた誕生日、妻はレストランを予約しようとするが夫は「うちの家族呼んで家でパーティーしよう」と言い出した。「俺たちで準備する」と夫は言っていたのに、結局、妻がほとんど用意することに。この仲の良すぎる義家族に、妻は振り回されることになるのだった。
「俺たちで準備する」「片付けは全部俺がやる」
そう言ったのは夫です。でも、蓋を開けてみれば、全部私がやることになっていました。
そのくせ、夫は義妹にはハイブランド品を誕生日にプレゼントしていました。私にはプレゼントなんてなかったのに。なんだかモヤモヤします。
気を取り直して買い物に出かけて帰ってくれば、またしても義家族が家に集まっていて!?
私、妊婦なんですけど!? なんでこうなるのよ〜〜〜！
※この漫画は実話を元に編集しています
イラスト:茅野（イラスト監修：インクルーズ）、プロット:日野光里
(フィクション・スタジオ)