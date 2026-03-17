アイドルユニットとして活動していた人気女優が、元相方とＭＩＳＩＡのライブを参戦した様子をアップした。

１７日までに自身のインスタグラムを更新し「Ｂｉｒｔｈｄａｙ ＭＩＳＩＡ！！最高の時間。ＭＩＳＩＡさんは特別な力を持ってますね。涙腺崩壊。心が浄化されました」と感想をつづる。会場の横浜アリーナで、相方女性と一緒に記念撮影した。

女優の中村ゆり（４４）だ。フォロワーは「ユリマリだ！」「ＹＵＲＩＭＡＲＩ再デビューいっちゃいましょうよ」と興奮。パートナーだったタレントのｍａｒｉ（本名・内田真理）と楽しそうな様子に、フォロワーは「ＹＵＲＩＭＡＲＩいっしょはやっぱり嬉（うれ）しい」「お２人さんめっちゃ美人だよ」「二人ともかわいい」「変わらず素敵な関係ですね」「懐かしい」「ＹＲＩＭＡＲＩ揃ってるん激アツです」「仲良し」とほっこりしていた。

２人は、１９９６年にテレビ東京系「ＡＳＡＹＡＮ」のオーディションを経て「ＹＵＲＩＭＡＲＩ」を結成。アニメ「ドクタースランプ」の主題歌「Ｈｅｌｌｏ， Ｉ ｌｏｖｅ ｙｏｕ」を担当した。９９年に解散した。

相方のｍａｒｉは解散後、ドラマやバラエティー番組に出演。出産、育児を経て実業家としても活動し、２３年７月に自身のインスタグラムで「立ち上げております事業拡大につきしばらくの間専念させて頂きたく思います」と伝え、タレント活動の事実上の引退を表明した。