3月6～3月8日にかけて、カバー株式会社が運営するVTuber事務所・ホロライブプロダクションが主催する大型イベント『hololive SUPER EXPO 2026』が開催された。会場は幕張メッセ 国際展示場4-8ホールと幕張イベントホールにて行われ、YouTubeを通して一部ブース・プログラムの生配信が行われた。

（関連：【画像】会場で展示されていたホロライブメンバーの「思い出の品」たち）

2020年1月に第1回となるイベントを開催し、コロナ禍もあったなかで2022年3月19日と3月20日には展示イベントと音楽ライブの同時開催をスタート。その後も毎年イベントを開催し続けて、今年で4回目を迎える『hololive SUPER EXPO』。ファンにとっても大事な、超大型イベントである。

今回は、『hololive SUPER EXPO 2026 ＆ hololive 7th fes.』の初日を取材しレポートをお届けする。

■オープニングステージには谷郷氏も登壇 応援するファンに向けて決意を述べる

朝9時という早い時間帯に開場した今回のイベント。今年は初の3日間開催となり、イベントホールでの音楽ライブの開催や、隣接する国際会議場をコスプレ用更衣室・荷物置き場として開放するなど、ホスピタリティを拡充する形で開催された。

10時から行われたオープニングステージでは、ホロライブ3期生の宝鐘マリン、白銀ノエル、ホロライブEnglishよりハコス・ベールズ、ホロライブインドネシアよりパヴォリア・レイネに加え、創業者の谷郷元昭氏が登壇した。

メンバー4人にタレントに縁のある着ぐるみ4体、谷郷氏がステージに並ぶと、会場から大きな歓声が飛んでくる。過去のイベントと異なり、展示エリアではなく別棟のイベントホールで行われたこのオープニングステージだが、多くの来場者が集まっていた。

開会の挨拶に際して谷郷氏は「このところ、ファンの皆様には多くのご心配をおかけしていると思います。皆様の大切な居場所を守るため、会社として一つひとつの課題に真剣に取り組んでまいります」と力を込め、「その上で、皆様に気兼ねなく楽しんでいただけるように準備を重ねてきました。この場での体験が皆様にとって最高の思い出になることを願っています。引き続き応援のほど、どうぞよろしくお願いいたします」と挨拶した。

その後、オープニングステージは話題のゲーム作品『hololive Dreams（ホロライブドリームス・略称は、ホロドリ）』の最新情報公開へと移っていった。

■会場内はファンの喜ぶ企画・展示が盛りだくさん

今回のEXPOテーマは"hololive time-warp"（ホロライブ タイムワープ）。会場中央のモニュメントを中心に「MEMORY」「PARALLEL」「WORLD」にわかれ、別会場では「FUTURE」とそれぞれステージが展開されていた。

「WORLD」のなかにある「hololive University」では、大学の講義をモチーフに、タレントが会場の様子を見ながら生配信をおこなうモニタリングトークが行われていた。

時間は約15分ほどだが、スクリーンにかなり近い前方エリアには座って観覧できる席も用意されており、タレントから認識されやすいポジションでもある。このエリアへ入るには当日に配布される整理券が必要になるとのことで、朝早くに入場してお目当ての枠を狙って配布される場所へと足早にすすむ来場者が多く見られた。

筆者が取材した初日は、宝鐘マリンの登場時間帯が特に人気であった。前方エリアには宝鐘のファンをイメージした赤白のボーダーシャツを着たカップルの姿もおり、2人にマイクが向けられると、宝鐘のソロライブをキッカケに知り合ったと話し、驚きの声や拍手が送られていた。

このブースでは、出演したタレントが手を挙げた来場者を選んでトークをする形だったのだが、兎田ぺこらや天音かなたのファン、そして宝鐘自身の古参ファンの姿も（名前を聞いて「いつメンじゃん！」と驚いていた）。「ぺこマリ派？ ぺこヴィヴィ派？」と聞き出したり、逆に来場者から「出演されるフェスで注目してほしいところは？」と聞かれたり、得意のトーク力で集まったファンを楽しませていた。

とはいえ、このモニタリングトークの持ち時間はわずか15分。すぐに終わりの時間が来てしまい、宝鐘は「やだ！ まだ終わりたくない、離れたくない！」とアピールしていた。

モニタリングトークを終えて周りを見てみると、気づけば大きな人だかりができていた。前方エリアを柵で囲った外側はフリーエリアであるため、立ち止まってみることは可能ではあったものの、かなり遠目に見ることとなってしまい、これらのやり取りがうっすら聞こえる程度にしか聞こえないほどの人気ぶりだった。

ファンの愛がこもった軽口にツッコみつつ見せてくれる宝鐘の笑顔は、彼女の持つ大きな魅力だ。人だかりができるのも納得の空間だった。

その他に出演したメンバーからも「こうして近い距離でファンの顔をしっかりみながら喋る機会はほとんどないので嬉しい」「来年もぜひやってほしい！」という声がたびたび上がっていた。さらに整備すれば、このモニタリングトークだけで一つのアトラクション、イベントとしても機能しそうなほどの盛況ぶり見せた「hololive University」。来年以降の定番ブースになるかどうかは注目だ。

■ホロライブメンバーの「思い出のアイテム」が展示されたスペースも

多く人が集まっていたブースでいえば、「Memorial Stage」と「hololive Time Capsule」も忘れてはいけない。

「Memorial Stage」は今回のイベントに合わせた衣装ビジュアルの等身大パネルが扇形にズラリと並んでおり、ちょうどその裏手に展示されていた「hololive Time Capsule」はいわゆる私物展示ブース。それもホロライブ54人のメンバーそれぞれが大切にしてきた思い出深いアイテムたちを展示していた。

トップバッターのときのそらは「そらのライブ用イヤモニ」を展示しており、これまで長く使用してきた思い出を振り返った。夏色まつりは鏡を置いて「まつりす」としてファンをあげてみたり、フワワ・アビスガードは卒業してしまった天音かなたが実際に握った握力計など、人それぞれに違った思い出深さを楽しめるブースとなっていた。

他にもレッスン時に使っていたシューズ、配信で使ってきたマイクやパソコンなど、音楽アーティスト 兼 配信者らしいアイテムの数々がならぶ、ホロライブのタレントらしい個性豊かなブースに仕上がっていた。

展示されていたアイテムのなかで特に話題をよんだのは、兎田ぺこらの「よく見るあの汚い鍋」。料理配信でほぼ確実に登場する、薄っすらと焦げた鍋。ファンにとっても思い出深いアイテムが展示されていることがSNSを通じて広まると、多くのファンがひと目見て写真に収めようと集まっていた。

初日のなかでも長いときには180分もの長蛇の列を形成していたようで、さすがに2日目以降は形成列を工夫、待ち時間を減らそうとする運営の努力が垣間見えた。

■今後のコラボや新商品が一足先にお披露目 企業ブースも盛況

「hololive SUPER EXPO」では、会場がホロライブのオリジナルブースと協賛企業のブースに分かれる形式が毎年の恒例となっている。

そしてこの協賛企業のブースも非常に人気が高い。というのも、同イベントの企業ブースはホロライブと関わりの深い企業による宣伝ブースという域を超え、「今後のプロジェクト・新商品の発表」というニュアンスが色濃くあるからだ。

特に今回のイベントでは、イベント開催前に自動車・バイク企業であるSUZUKIがFLOW GLOW・輪堂千速とのコラボバイクを制作・展示することを明らかにし、イベント前日には「ガンダム」シリーズとのコラボなど、大型プロジェクトが多数アナウンスされていた。そのため、協賛ブースにも俄然注目が集まっていた。

筆者が現地で確認した限りでも、初日の午前中から協賛社ブースにはかなりの来場者が集まっていた。前述したSUZUKI×輪堂とのコラボバイク展示や「ガンダム」シリーズ×ホロライブのコラボガンダムや、オリジナルガンダムの展示があったことももちろん影響しているが、その他のブースも魅力的な展示や新商品の発表をおこなっており、多くのファンが思わず足を止めていたようだ。

くわえて、協賛ブースでは「イベント限定」の特別なアイテムがもらえることも、多くのファンが集まった理由のひとつ。特別なアイテムとはステッカーやウエハースカード、新情報をまとめたチラシなどのノベルティのことだが、これらは会場限定での配布となることがほとんど。多くのファンがこれらを目当てにしてドッと押し寄せていた。

筆者はこれまでに本イベントを何度か取材してきたが、かなり早い時間になくなってしまうことも多く、その人気ぶりがうかがえる。今年は初日の午前中から取材していたため、筆者が訪れた段階ではまだまだ大量に在庫も残っていたようだ。こうしたイベントでは基本的に企業ブースの方が空いていることが多いなかで、ノベルティ効果も相まってほぼ全ての協賛ブースに行列が出来上がっていたのはかなり印象的だった。

ブースによっては列規制または整理券なども駆使して来場者を迎えており、近しいところで行けばコミックマーケットや東京ゲームショウなどと近しい空気感があった。こちらも翌日には混雑緩和の対策がおこなわれ、列形成を壁際でおこなう形にしたり、すこしでも待ち人数が多くなりそうになったら列形成を終了させ、来場者の通行を優先する形で運営するようになっていた。

■新コンテンツもしっかりファンへアピール

これまでのイベントからのマイナーチェンジという意味では、新情報が公開されたゲーム『hololive Dreams』にまつわるステージがあげられる。

別会場で行われていたEXPO Stageにおいて、同作品の新情報公開となるプログラムが行われていたのだが、3日間で4ステージとかなり力が入っていた。

約1時間から1時間半ほどの枠を確保して4度にわたってプログラムを組み、出演メンバーが実際にテストプレイをしてゲームへ触れていくという流れ、しかも隣接する「FUTURE」ステージではゲームの世界観を表現した展示もおこなうなど、過去の開催回を振り返ってもあまり見られないプッシュぶり。訪れた来場客の多くに、その存在を知らしめることになったはずだ。

『学園アイドルマスター』を制作したクオリアーツと共同で生み出した本作品が、ホロライブにとって目玉として大切にしたいコンテンツであることが伝わってくる。来年以降も、“ホロライブのイチオシ”なプロダクトやプロジェクトがあった場合、今回と同じようにバンバンと紹介するステージが作られそうだ。

（文・取材＝草野虹）