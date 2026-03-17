お笑いコンビ、ロッチの中岡創一（15）が15日、Instagramを更新。WBC準々決勝戦を観戦した際の写真を投稿した。

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「正月以外 大型連休とったことがない男 出川さんと来たぜマイアミ！！」というコメントと共に投稿された写真は、出川哲朗らとポーズを決めた記念ショット。侍ジャパンのユニホームを着用しつつ、ベネズエラ戦に挑む日本代表を全力応援したことを明かした。

しかし試合は、5-8で、侍ジャパンが惜敗。WBC敗退が決まった後、中岡は、球場からの自撮り写真を添えて、「信じられないくらい悔しぃー寝れない！！」と率直な胸の内を吐露しつつ、最後には「野球が好きでホントに良かった！！」「全身全霊で感謝です」と、熱い思いをつづった。

【画像】WBC観戦した中岡創一と出川哲朗ら（画像はロッチ中岡のInstagramより引用）

この投稿には、Instagramユーザーから「現地で観た迫力と負けた悔しさも味わったんですね」「残念でしたがどんな試合も心に残る素敵な思い出になりますね～」「絶っっ対次はリベンジだ」「まだ終わらねぇよ！」「侍ジャパンありがとう！！」といったコメントが寄せられている。