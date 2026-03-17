開催国オーストラリアがファイナル進出！ ２−１で激闘制して中国の連覇阻止！ 決勝で日韓戦の勝者と激突【女子アジア杯】
女子アジアカップは現地３月17日、準決勝の中国女子代表対オーストラリア女子代表を開催した。
2010年以来の優勝を目ざす開催国のオーストラリアと、連覇＆最多10度目の優勝を目ざす中国が決勝進出をかけて激突。立ち上がりから激しい攻防となった試合は、お互いに縦に早い攻撃で相手ゴールを襲う。
オーストラリアが16分に先手を取る。味方のスルーパスを受けたエリー・カーペンターが右サイドから折り返すと、これにニアで反応したメアリー・ファウラーがゴール前にマイナスの横パスを供給。最後は走り込んだケイトリン・フォードが右足で流し込み、華麗な連係から先制した。
中国も反撃。26分、ジャン・リンヤンがペナルティエリア内で相手GKに倒されて得たPKを自らしっかりと決め、試合を振り出しに戻す。
後半も拮抗した展開となるなか、58分にオーストラリアが勝ち越しに成功。フォードのスルーパスに抜け出したサム・カーが、GKを落ち着いてかわして角度のない位置から左足でネットを揺らした。
このまま最後まで１点のリードを守り抜いたオーストラリアが、２−１で中国を撃破。オーストラリアは21日に行なわれるファイナルへ。18日の準決勝・韓国対日本の勝者と相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長谷川唯のダブルピース、猶本光の決めカット、熊谷紗希のキラキラネイル...なでしこジャパンFIFA公式ポートレートギャラリー
2010年以来の優勝を目ざす開催国のオーストラリアと、連覇＆最多10度目の優勝を目ざす中国が決勝進出をかけて激突。立ち上がりから激しい攻防となった試合は、お互いに縦に早い攻撃で相手ゴールを襲う。
オーストラリアが16分に先手を取る。味方のスルーパスを受けたエリー・カーペンターが右サイドから折り返すと、これにニアで反応したメアリー・ファウラーがゴール前にマイナスの横パスを供給。最後は走り込んだケイトリン・フォードが右足で流し込み、華麗な連係から先制した。
後半も拮抗した展開となるなか、58分にオーストラリアが勝ち越しに成功。フォードのスルーパスに抜け出したサム・カーが、GKを落ち着いてかわして角度のない位置から左足でネットを揺らした。
このまま最後まで１点のリードを守り抜いたオーストラリアが、２−１で中国を撃破。オーストラリアは21日に行なわれるファイナルへ。18日の準決勝・韓国対日本の勝者と相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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