50年以上続く肉料理の大人気店『箱岩(はこいわ)』。

ステーキ・ハンバーグ・とんかつ・すき焼きなどの肉料理を中心に、オムライスやナポリタンなどもあり幅広いラインナップが楽しめます。現在は3代目・箱岩賢さんが店を引き継ぎ、伝統の味を守り続けています。



ランチで一番人気は「肉丼(1,080円/税込み)※平日ランチ価格」。

創業当時からあるメニューですが、料理にあるアクセントを加えたことでいまでは一番人気に！



豚バラ肉150gをわざと焦げ目をつけ、カリっとした部分＆とろっと柔らかい部分の違いをつけます。お店秘伝のタレをよく絡めて、丼ご飯の上に盛りつけていきます。ここで･･･アクセントに「ブラックペッパー」を振りかけていきます。最後にトロっとした黄身の目玉焼きを乗せて完成。



お肉の照りが食欲をそそるビジュアルで、SNSで見つけて食べにくる人もいるそうです。脂っぽくならないように調理しているため女性にも人気です。



目玉焼きをいつ割るかはお客さんの好みで。決まりはないので「各自の戦略で楽しんでほしい」と言います。



お客さんの好みで肉の上にブラックペッパーをかけるようになったことがきっかけで、数年前から人気に火が付いた一品。突然 人気メニューに仲間入りしました。





インパクト抜群なのが「ジャンボメンチカツ定食」。

豚100%の肉が230gとガッツリ。創業当時から作り方は変わらず、具材はシンプルに肉・タマネギ・香辛料のみです。



パン粉は、仕入れたものをさらに手で細かくしてから使うのがこだわり。細かいと油の切れが良くなり、粗いとサクサク感が出るためその間を取っているそう。ふっくらご飯とあわせてかき込めば、もう手が止まりません。





他のメニューも普通盛りから量がたっぷり！お腹が満たされると食べ盛りの若者にも喜ばれています。



3代目・箱岩賢さんが目指すのは〝新潟一の店〟。家よりちょっといいものを求めて、県内各地から人が集う場です。あなたも箱岩でお腹いっぱい食べて、パワーチャージしませんか。





◇箱岩

新潟県新潟市秋葉区新津本町3-11-10

問い合わせ先｜0250-22-4516

営業時間｜昼 11:30～13:30 L.O. ／ 夜 17:30～20:00 L.O.

定休日｜水曜、第3火曜