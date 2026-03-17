2026年3月16日、韓国・東亜日報によると、海外の空港でベンチに腰掛け、靴を脱いだ足を前席の背もたれに載せてくつろぐ非常識な韓国人の姿が目撃され、物議を醸している。

ネット上に13日、「フィリピンの空港で韓国人男性が自分の座っている席に足を載せてきた」という内容の文章が投稿された。添えられた写真には、男性がベンチに座り、前の席の背もたれに靴を脱いで靴下になった足を両方載せている様子が写っている。

投稿者はこの時、「前の席」に座っていたといい、「足を下ろしてほしいと丁重に頼んだが、むしろ顔をしかめて無視し、この体勢を維持した」と当時の様子を伝えている。投稿者は我慢できなくなり、席を立ったという。

この投稿を目にしたネットユーザーからは「海外でこういう行動をすると国の恥だということが分からないのか」「相手が不快感を示しているのに無視するとは本当にマナーがなっていない」「足が臭かっただろうに、なんて迷惑なやつ」などの声が上がった。

この記事にも「海外のどこに行ってもこういう韓国人はマジで多い。恥ずかしいよ」「中国人のマナーが悪いと言えないね」「その足首をバキッと…」「こういう人間はパスポートを取り上げろ」「高速バスの中にもこういう行動をする人、いるよね」「高速鉄道（KTX)にもいるよ。臭い靴下をいじりながら大声で電話で話をする非常識な人間が」「だから小さい頃から家でしっかりしつけをしないとダメなんだよ」など、怒りの声が多数寄せられている。（翻訳・編集/麻江）