『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「何度も来店…“釣り銭窃盗”うなぎ店で不審な行動」についてお伝えします。

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福岡市の繁華街、中洲のうなぎ店に設置された防犯カメラの映像。

今月5日、営業時間前の店内で、帽子をかぶった1人の男が座り込み、何かを物色しているように見えます。

その後、慌てた様子でバッグに何かを詰め込み、足早に去って行きました。その間、約30秒。

従業員

「（被害は）15万円ほど。売上金はない。（準備していた）釣り銭だけ」

店の釣り銭を盗んだとみられる“帽子の男”。店によると、実はこの前にも、店の社長らと“知り合い”だと名乗り、頻繁に訪れていたということです。

従業員

「多分（従業員の）動きを見ながら、誰がいるんだろうなとか、お金はどこにあるのかなとか、そういうのを見ていたのでは」

そして釣り銭が盗まれた1週間後。再び、男が現れました。

従業員

「ガサガサ探している『あれ？ないな』みたいな」

被害を受け、店では釣り銭を店内で保管しないように対策していました。

従業員が追いかけましたが、男は逃走。しかし翌日、従業員が中洲でよく似た男を発見。警察に通報し、男は逮捕されました。

防犯カメラの男と同一人物かどうかは、明らかになっていません。

逮捕された無職の神宮徹容疑者（44）は、警察の調べに対し「生活費がほしくて現金を盗みに行きました」と、容疑を認めているということです。