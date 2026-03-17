な、な、懐かしーーーッッ！！【セブン-イレブン】どれが出ても可愛い♡「新作くじ」

【セブン-イレブン】で引ける「新作くじ」から「mezzo piano（メゾピアノ）」の当りくじが登場。乙女心をくすぐられる可愛いラインナップとなっています。平成の懐かしい気分に浸れそうなビジュアルも相まって、思わず何回も引きたくなるかも。今回はポーチやマグカップなど、日常的に使えるアイテムを中心にご紹介します。

マチ付きで使いやすい「ポーチ ブルー」

淡く優しげなブルーのポーチ。リボンをつけておめかししたブルーベリエちゃんの姿がとってもキュートです。ポーチ自体はマチ付きで、少し厚みのあるものでも入れやすいのが魅力的。小さめのハンドクリームや目薬など、細々としたアイテムの収納に役立ってくれそうです。

お部屋のオブジェにも！「小物入れ ピンク」

お部屋のオブジェとしても飾れそうな小物入れ。香水瓶のような可愛いビジュアルがたまりません。@ftn_picsレポーターHaruさんによれば「綿棒やコットン入れにちょうど良いサイズ感」とのこと。透け感があり、中身の減り具合が把握しやすいのも嬉しいポイントです。

土台付きで安定感がある「ミラー」

メイクやスキンケア時に役立つこちらのミラー。土台のあるしっかりとしたつくりになっており、置いた時の安定感もうかがえます。ミラー部分にはピンクでイラストをあしらった、さりげなく可愛らしいビジュアル。レポーターHaruさんいわく「別売りの単三電池4本を入れるとライトが光り、メイク中の顔を明るく照らしてくれました」と、使い勝手も良さそうです。

小物入れやペン立てにも使える「マグカップ」

カフェタイムが楽しくなりそうなこちらのマグカップ。ピンクを基調としたラブリーで可愛いベリエちゃんが描かれていて、食卓にそっと華やかさを添えてくれそうです。容量は270ml。小物入れやペン立てに活用するのも良さそうです。使うたびに気分も上がるかも。

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writer：S.Hoshino