飼い主が見ていることをしっかりと確認してから、猫が水の入ったコップを動かして…？心臓に悪いイタズラを楽しむ猫が賢すぎると、反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で20.8万再生を突破し、「動画切るタイミング天才wwwwwwwww」「悲鳴も含めて猫さんは楽しんでいそうだなw」といった声があがりました。

【動画：コップのそばにいた猫→見られていることを確認した『次の瞬間』…思わず叫んだ『とんでもない行動』】

賢くてユニークなロイくん♡

TikTokアカウント「@roytan_1031」に投稿されたのは、スコティッシュフォールドの「ロイ」くんが、心臓に悪いイタズラを仕掛けた時の様子をおさめた動画です。

キャットタワーについている透明ボウルに、どうしても少し癖の強い入り方をしたいという、くっきりとした縞模様が美しいロイくん。性格はちょっぴりびびりなのだそうですが、最近は“お手”までマスターしたという、賢くてユニークな男の子です。そんなロイくんが、ある日とんでもないイタズラを思いついてしまったのだとか。

コップに手を伸ばして…？

その日、テーブルの上にいたロイくんは、飼い主さんにイタズラを仕掛けてみることにしたよう。まず首をゆっくりと動かして、飼い主さんが自分を見ていることをしっかりと確認。それから視線を、近くに置いてあった水の入ったコップへと向けたのだとか。

そしてゆっくりと左前足を伸ばし、コップを勢いよく動かしてテーブルから落とす仕草を見せたと言います。ロイくんのあまりの暴挙に、飼い主さんは思わず大きな悲鳴を上げてしまったのだとか。

賢すぎる！

しかし実際には、ロイくんはコップを落とすことはなく、落下寸前で見事に寸止め。コップは無事だったそうです。どうやらロイくんは、テーブルの上のものを落としたいのではなく、飼い主さんの反応が面白くてやっているよう。

飼い主さんのことをよく観察し、イタズラをするふりをするロイくんの高い知性に、思わず感動してしまいます。

賢すぎるロイくんの遊び方と飼い主さんのリアクションに、動画の視聴者からは「叫ぶのマジでおもろいwwwwww」「その後が見たいです！」「すいーーーって感じで動かすね」「オラ、オラ ヒヤッとしただろ～♡♡」「悲鳴で終わるのもまた良いww」「落とした後に逃げれる用にちゃんと腰引いてんの笑う」「やるぞー！準備はいいかー！の目線」「初手から勢いが強かったねwwww」といったコメントがよせられました。

TikTokアカウント「@roytan_1031」では、透明ボウルをユニークな方法で使いこなす、イケメン猫ちゃんロイくんの、見ているだけで笑顔になってしまう、可愛らしい日常の様子を楽しむことができます。

写真・動画提供：TikTokアカウントアカウント「@roytan_1031」さま

執筆：Megumi

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。