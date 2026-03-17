大谷翔平がインスタグラムを更新

野球日本代表「侍ジャパン」は14日（日本時間15日）、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝でベネズエラと対戦し、5-8で敗退した。大谷翔平投手（ドジャース）は日本時間16日夜にインスタグラムを更新。掲載した写真が阪神ファンの間で歓喜を呼んでいる。

大谷はベネズエラ戦で今大会3号となる先頭打者弾を放つなど、4試合で6安打3本塁打7打点、打率.462とチームを牽引したが奮闘は実らず。同日夜の投稿では、準々決勝の写真を7枚投稿した。

文面では「望んだ結果には届かず、自分の不甲斐なさを痛感しています」と責任を口にすると、続けて「選手、監督、コーチ、そしてチームを支えてくださったすべてのスタッフの皆さん。短い期間ではありましたが、日本代表として皆さんと野球ができた経験に心から感謝しています。本当にありがとうございました」と感謝を記した。

最後に「また、一次ラウンドから対戦した各国の選手、そしてファンの皆様にも感謝申し上げます。そして、勝利したベネズエラの皆さん、おめでとう」と対戦相手へのリスペクトも示した。

話題になっているのは5枚目の写真だ。森下翔太が一時勝ち越しとなる3ランを放ち、本塁へ還ってくると大谷と佐藤輝明がお出迎え。阪神が誇る3、4番と大谷が交流した1枚になっている。

X上では「阪神ファン、この写真で飯食えそう」「大谷も阪神の選手だもんなと錯覚してしまう」「大谷さんインスタにこの写真載せてくれてるの神 縦縞やし実質阪神の3選手」「大谷のインスタの画像を見た阪神ファン俺、血涙」など、驚きや歓喜の声が上がっていた。



（THE ANSWER編集部）