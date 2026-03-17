◆オープン戦 巨人３―２ヤクルト（１７日・東京ドーム）

巨人の育成３年目・平山功太内野手（２２）がまた打った。ヤクルト戦に「１番・中堅」で先発し、２点を追う５回の第３打席で左翼席に２試合連続となるソロをたたき込み、支配下昇格へ猛アピールした。先発の戸郷翔征投手（２５）は５回を５安打２失点にまとめ、２番手のフォレスト・ウィットリー投手（２８）＝前レイズ＝も３回２／３を無失点と先発ローテ入りが期待される両右腕が結果を残した。

戸郷は課題点と結果を受け止め、うなずきながらベンチへ帰った。０―２の５回、この回の先頭から２者連続見逃し三振。続くサンタナには左翼線への二塁打を浴びたが、最後は古賀を中飛に打ち取った。５回２失点となんとか試合をつくり、役目を終えた。

巨人の先発ローテ入りを目指す戸郷。前回１１日のソフトバンク戦（みずほペイペイ）では４回から登板して３回５安打３失点と課題も残ったが、那覇キャンプから取り組んでいるリリースポイントを下げたフォームに手応えを得てきた。これがオープン戦初先発。「試合をこなしていけばいくほどフォームも安定すると思う。球速や目に見えるところというのはしょうがない。自分の中で納得できる投球ができれば」と意気込みを語っていた。

その戸郷は初回、１死からサンタナに初球１４６キロ直球を左中間スタンドへ運ばれる先制ソロを浴びた。２回は先頭に死球を与えたが、後続を抑え無失点。３回は長岡から直球で空振り三振を奪うなど３者凡退に抑え、尻上がりに調子を上げてきた。しかし０―１の４回に２者連続で中前安打を浴びるなど１死二、三塁。赤羽の左犠飛で１点を追加された。

打線はヤクルトの先発・松本相手に３回まで２安打無失点に封じられていたが、４回に増田陸、坂本の２者連続安打で得点のチャンス。しかし、大城が空振り三振。門脇が二ゴロ併殺とチャンスを生かせなかった。

先発・戸郷は５回も走者を出しながら無失点に抑えて、５回５安打２失点で降板。「あまりいいところはなかったですけど、５イニング投げられたのは１つよかった」と振り返った。

０―２の５回には平山の２戦連続弾となるソロで１点差に。さらに中山が右翼線三塁打、四球を選んだキャベッジの代走・鈴木大が二盗を決めて、２死一、三塁の好機も増田陸が遊ゴロに倒れた。

１―２の６回からは２番手・ウィットリーが登板。この回、守備陣は布陣を大シャッフル。岸田が一塁、二塁に増田陸、遊撃に浦田、三塁に門脇が入った。ウィットリーは、６、７回を危なげない投球でそれぞれ３者凡退に抑えた。

８回は四球や安打で１死一、三塁のピンチをつくったが、オスナを遊飛。丸山和を１５４キロで空振り三振。踏ん張りを見せ、ガッツポーズでほえた。

その裏、大城が新助っ人の好投に応え１死満塁から右翼線へ２点二塁打を放ち逆転に成功した。

９回もウィットリーは続投。順調に２つアウトを奪ったところで降板した。前回１１日のソフトバンク戦では初回に５失点を喫し“ＫＯ”されたが、その不安を一掃する３回２／３、１安打無失点の快投。３番手でマウンドに上がった北浦が武岡を二ゴロに仕留め、試合を締めた。