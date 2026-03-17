読売テレビ・黒木千晶アナ、夕方の情報番組『ten.』卒業を発表 涙で感謝 新人アナ時代から9年間担当
読売テレビの黒木千晶アナウンサー（32）が17日、同局の夕方の情報番組『かんさい情報ネットten.』（月〜金 後3：50 ※関西ローカル）に出演し、同日をもって番組を卒業すると発表した。
【写真】読売テレビ夕方の顔…中谷しのぶ＆黒木千晶アナら『ten.』レギュラー陣
番組の終盤、黒木アナの入社前の映像をはじめ懐かしい映像が公開された。そのテロップには「黒木キャスターきょうでten.卒業」と表示された。
スタジオで花束を受け取った黒木アナは声を震わせながら、涙を流し共演者に感謝。「きょうで2017年から9年間、担当してきました『ten．』を離れることになりました。新人アナウンサーのころからお世話になりまして、視聴者の皆さんには『この子、本当に大丈夫かな』と思わせてしまうこともたくさんあったと思うんですけど…」と振り返った。
そして「視聴者の皆さんに温かく見守っていただきまして、きょうまで頑張ることができました。頼もしい出演者、キャラの濃い解説員の皆さんとご一緒できて、本当に勉強になりました」とコメント。「本当にご覧いただいた皆さん、取材に応じてくださった皆さん、本当に見守っていただいて、ありがとうございました」と感謝の言葉を述べ、番組をしめた。
【写真】読売テレビ夕方の顔…中谷しのぶ＆黒木千晶アナら『ten.』レギュラー陣
番組の終盤、黒木アナの入社前の映像をはじめ懐かしい映像が公開された。そのテロップには「黒木キャスターきょうでten.卒業」と表示された。
スタジオで花束を受け取った黒木アナは声を震わせながら、涙を流し共演者に感謝。「きょうで2017年から9年間、担当してきました『ten．』を離れることになりました。新人アナウンサーのころからお世話になりまして、視聴者の皆さんには『この子、本当に大丈夫かな』と思わせてしまうこともたくさんあったと思うんですけど…」と振り返った。
そして「視聴者の皆さんに温かく見守っていただきまして、きょうまで頑張ることができました。頼もしい出演者、キャラの濃い解説員の皆さんとご一緒できて、本当に勉強になりました」とコメント。「本当にご覧いただいた皆さん、取材に応じてくださった皆さん、本当に見守っていただいて、ありがとうございました」と感謝の言葉を述べ、番組をしめた。