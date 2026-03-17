◇ワールドベースボールクラシック 準決勝 ベネズエラ4-2イタリア(現地16日、アメリカ/マイアミ)

イタリアが初回にみせた好守備について、WBC公式Xが「最優秀男優賞」とたたえました。

初回、イタリアは先攻のベネズエラにマイケル・ガルシア選手のセーフティーバントで出塁を許し、続く3番のルイス・アラエス選手のライナーはセンターがつかみ2アウト。さらにイタリアは捕球した中堅手ヤーコブ・マーシー選手から1塁へ送球し、ダブルプレーでスコアボードに「0」を入れました。

実はこのとき、遊撃手サム・アントナッチ選手は打った瞬間、ゴロに飛びつくように二遊間へダイブ。走者の判断をゴロかと思わせるような“演技”をみせ、走者は2塁付近まで進み、打球が上がっているもののすぐには戻りません。これにより帰塁が間に合わず、トリックプレーでつかんだダブルプレーでした。

1次ラウンドのメキシコ戦でも同様に滑り込むフェイクプレーをみせており、WBC公式Xはその動画とともに投稿。「最優秀男優賞は…サム・アントナッチに決定！」の文言でたたえました。

イタリアは1次ラウンドでアメリカを破るなど、快進撃で初のベスト4進出。今大会ダークホースとして、旋風を巻き起こしました。