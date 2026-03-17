ガールズの１３０期の決勝は在校１位の小原乃亜（岩手）が最終ホームで落車のアクシデント。川上いちご（２６）＝千葉＝が最終２角からまくりで優勝をつかみ取った。１３０期２０人は１９日に卒業式を行い、２３日に選手登録。５月８日から各地で始まるルーキーシリーズでデビューする。

小学校の先生から競輪選手に転職した川上が豪快なまくりで１着。１０６期の石井貴子以来となる千葉県勢から卒業記念クイーンが誕生した。「緊張がすごかったし、最終ホームの落車も覚えていない。でも神山所長から言われていた最後まで駆け抜けることを意識して駆けました。同県の山田候補生と最後までバチバチだったので１着の確信はなかった。でも出せる力の１００パーセントは出しました」と優勝を喜んだ。

師匠はガールズケイリン１期生の浦部郁里。「浦部さんが自分の時間を削って面倒を見てくれたおかげで選手になれました。Ｇ１やグランプリに出ることで恩返しをしたい」と意気込みを語った。

川上いちご。一度聞いたら忘れない名前はプロとして強みだ。「４月６日生まれで春だからいちご。小さいときはコンプレックスだったけど、競輪選手になってからはすぐに覚えてもらえるし好き。でもイチゴは味が嫌いなんですけどね」と大笑い。明るさも魅力の彼女がガールズケイリンを盛り上げていく。