ＤｅＮＡ前監督のアレックス・ラミレス氏の妻・美保さんが１７日までにＳＮＳを更新。娘の卒園式投稿が話題になっている。

自身のインスタグラムに「娘の卒園式でした」と題し、卒園式の様子を投稿。「そつえんしき」の看板の前でラミレス氏と長女の３人で写るショットなどをアップした。

さらに「３年前、まだ小さくて不安そうだった娘。 この３年間で、見た目も中身も本当に大きく成長しました。たくさんの愛情で見守り、育ててくださった先生方、そして素敵な幼稚園に出会えたことに心から感謝です。」と記し、続けて「卒園式は最初から最後まで涙なしではいられませんでした。子どもの成長って本当にあっという間」と胸の内をつづり、最後は「卒園おめでとう これからの成長も楽しみです」とお祝いコメントで投稿を締めた。

この投稿に「りあちゃんの成長に感動です」「あ、ラミちゃんだ。春からランドセルなんですね。楽しんで下さい。」「りあちゃん卒業おめでとう これからの成長楽しみに見ています ありがとう」などのコメントが寄せられている。

美保さんとラミレス氏は２０１５年に結婚。３男１女の６人家族となった。