１２９期の決勝は在校１位の沢田桂太郎（２８）＝大分＝が最終ホームからロングまくりを決めて優勝。大分県勢４人目の卒記チャンプに輝いた。

在校１位の沢田が力でねじ伏せるロングまくりを敢行して１着。大分県勢としては１２期の小峯洋一、３５期の松田隆文、９２期の寺田信彦以来４人目の卒業記念チャンピオンが誕生した。「閉じ込められそうになったので全力でいきました。３連勝で勝ち上がった伊藤（京介）候補生が『完全優勝を狙う』とアピールしていたので、完全優勝をさせたくなかった。卒業記念レースを優勝することができたし、終わりよければ全てよし。競輪選手としていいスタートを切りたい」と決勝戦を振り返った。

宮城県利府町の出身。東北高で自転車競技を始めて日大へ進学。日大在籍中からナショナルチーム（中距離）に所属。チームブリヂストンサイクリング、スパークルおおいたと所属チームを変更しながら自転車競技で活躍していたが、「ロードと競輪の架け橋になりたい」と競輪選手になることを決断。１２９期では自治会長として７０人の同期をまとめつつ、３回行われた記録会では全てゴールデンキャップを獲得と結果を出した。集大成の卒業記念レースでも安定感あふれるレースで優勝をつかみ取った。

「ナショナルチームにいるときにＪＫＡからの奨励金や両親からの仕送りで頑張れた。その分も競輪選手として頑張りたい。まずは１８連勝（チャレンジ、Ａ級１、２班戦）を目指して、将来は信頼してもらえる先行選手になりたい」と競輪界を盛り上げていくつもりだ。